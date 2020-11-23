已婚女網戀產子 狠棄垃圾堆致死…判關十年半

已婚女子外遇生下男嬰後，竟狠心棄置垃圾堆。示意圖。（取材自微博）

湖南省一名狠心的母親，因為懷了外遇對象的孩子，害怕丈夫知道，竟在初春的寒夜將剛出生的男嬰棄置垃圾堆，導致嬰兒孤獨離世。湖南省雙峰縣人民法院日前一審判決母親杜女犯下故意殺人罪，判處有期徒刑十年六個月。

澎湃新聞報導，杜姓女子2012年8月結婚，2017年與丈夫育有一女。2018年上半年，杜女在社交軟件結識了株洲劉姓男子，杜女隱瞞自己已婚的事實，與劉男多次發生性關係。2019年7月，杜女在醫院檢查時發現自己懷孕，劉男知道後滿心期待，希望杜女把孩子生下來。

今年2月1日，杜女在娘家產下一名男嬰，但她害怕丈夫知道後會掀起家庭革命，便將剛產下的男嬰在沒有任何保暖措施的情況下，連同胎盤裝入垃圾袋內，棄置馬路邊的垃圾堆。

男嬰的屍體在2月9日才被發現。驗屍確定男嬰在寒冷及飢餓環境下，因羊水吸入性肺炎至呼吸循環衰竭死亡。

公安 機關3月13日抓獲杜女，杜女到案後如實供述自己的罪行，且願意接受處罰。法院審理認為杜女不履行撫養義務，將生活完全不能自理的嬰兒丟棄至人跡罕至的場所，放任親生骨肉死亡，行為已構成故意殺人罪，判處十年六個月有期徒刑。