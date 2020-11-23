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江西養生會所2女遇害 對面住戶拍下驚悚瞬間…

中國新聞組╱北京23日電
男子持刀行凶後走出。(視頻截圖)
男子持刀行凶後走出。(視頻截圖)

江西萬載縣一家養生會所日前有兩名女子遇害，據知情人透露，嫌犯與其中一名遇害女子是情侶，而另一名女子為該會所老闆；對面的住戶拍下店內了可怕的瞬間。

新京報報導，知情人士表示，遇害人是該養生會所的老闆娘和一名30幾歲女員工，嫌犯與該名女員工是婚外情侶。案發當時，嫌犯正在和女友一起泡澡，沒想到雙方發生口角後，該男子竟將女友殘忍殺害。服務員聽到後連忙向女老闆反映，等老闆跑進去準備勸架的時候發現該女子已身亡，隨後這名女老闆也遭遇不測。

據報導，從事發養生會所內的監視畫面顯示，伴隨著一位目擊女性淒厲尖銳的慘叫，現場接連跑出三人，一邊拿手機報警，一邊頭也不回地往外跑。隨後，一位身著黑衣的嫌犯拿著刀從案發房間裡走出。這一切全都被對面的住戶拍了下來。

另據深圳熱線報導，會所對面的網吧老闆表示，事發後他才發覺，嫌犯近期經常光顧他的網吧，從上個月開始就來，但眼睛卻總望向對面的會所，在當晚事發前，嫌犯也去過這家網吧。

此外，嫌犯老家的村幹部處透露，嫌犯很少回村，他的妻子帶兒子長期在外打工，嫌犯與其中一名被害女子應該是婚外情的情侶。

在犯下兩命的凶殺案後，嫌犯身著迷彩樣式服裝，在豐城某鄉間小道上迅速往草叢方向逃竄。警方火速成立專案小組，終於將嫌犯逮捕到案，目前案件正在偵辦中。

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