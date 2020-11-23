小官巨貪！河南國企董事 吞1.6億到處買房

河南國有企業鄭州蘭博爾科技有限公司前黨委書記、董事長孟連軍。（視頻截圖）

小官巨貪又現形！河南國有企業鄭州蘭博爾科技有限公司（以下簡稱蘭博爾公司）前黨委書記、董事長孟連軍，被指透過虛增工程款的方式，私吞國家工程款共計近1.6億元（人民幣 ，下同，約2456萬美元），並大肆揮霍、買房買車，最終被判無期徒刑，沒收個人全部財產。

每日經濟新聞報導，中國裁判文書網日前披露了孟連軍的刑事裁定書，內容顯示，孟連軍從2013年至2019年，利用擔任蘭博爾公司董事長的職務便利，通過虛增工程款的方式，侵吞、竊取、騙取國家撥付的土壤修復工 程款共計1億5954萬7368元。

裁定書指出，孟連軍2013年至2016年期間，在完成了一期退役南廠區實施污染土壤修復工程之後，才補辦招投標手續，並虛增工程款，待款項撥進合作施工廠商河南鑫洲建築工程有限公司（以下簡稱鑫洲公司）後，指使鑫洲公司代表人邰振松將虛增的工程款轉入其指定帳戶，侵吞公款1590萬元。

2016年到2019年期間，上述工程進入第二期，孟連軍與鑫洲公司聯合河南豫星環保科技有限公司（以下簡稱豫星公司），虛報每立方土方修復價格逾500元以上，私吞工程款共1億4364萬7368元。

報導指，孟連軍拿這些不義之財，透過人頭帳戶或公司名義，購買其他公司股權、房產及豪車，揮霍無度。

裁定書還指，孟連軍濫用職權，擅自成立公司，並違規投資 藥業公司，造成國有資產損失8914萬4600元。

孟連軍還偽造鄭州市人民政府國有資產監督管理委員會、鄭州投資控股有限公司的印章，用於鄭州蘭博爾科技有限公司融資業務。

鄭州市中級人民法院今年4月15日判決，孟連軍犯下貪污、國有公司人員濫用職權、非法經營同類營業、偽造國家機關印章罪、偽造公司印章罪，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產，並追討不法所得及其孳息。孟連軍曾提出上訴，但河南省高級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。