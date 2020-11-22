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碩士生123頁材料舉報造假 天津大學教授被炒

中國新聞組／北京22日電
天津大學化工學院教授張裕卿被舉報造假而解聘。（取材自微信）
天津大學化工學院教授張裕卿被舉報造假而解聘。（取材自微信）

近日一篇題為「實名舉報天津大學化工學院張裕卿教授和其女張絲萌學術造假」的文章在網路傳傳。原天津大學化工學院碩士研究生呂翔，在123頁的報告中實名舉報張裕卿論文、實驗數據造假情節。天津大學化工學院19日稱張裕卿學術不端行為屬實，將他解聘。上述事件登熱搜，閱讀量高達3.1億。

香港01報導，呂翔與張裕卿為導師和學生關係。舉報材料分為七個章節，除簡介和結論外，每章分別講述「張裕卿和其女張絲萌論文造假」 、「張裕卿教授學生的碩士畢業論文造假」、「在關於我的論文寫作中，張裕卿如何指導造假」 ，「簡要介紹張裕卿發表的學術論文造假現象」，「張裕卿如何一稿多投（互相抄襲）」，並附有多張照片、相關論文截圖等，詳細描述了其導師近年來指導學生論文、實驗數據、表徵等，均為造假所得。

呂翔指出，張裕卿實驗室從實驗到表徵都為編造，並用「這種造數據造圖的方法」發表了多篇論文。在天津市某項科研項目的中期考核時，張裕卿「不僅使用造假的實驗紀錄，造假的實驗數據，還用和這個項目無關的文章來騙考核人」。

舉報材料還顯示，張裕卿多次把研究生的實驗成果、論文內容等稍作修改，署上其女兒的名字發表。「張裕卿教授給他女兒造假的文章，一共7篇，其中一作4篇，三作3篇。他女兒的文章數已經超越了天大化工學院對博士畢業的要求」。

呂翔在公開信中寫道：「他幾乎毀了我的一生」、「邪惡之人之所以一次又一次得逞的唯一必要條件是因為正義的人一次又一次袖手旁觀！」哪怕以退學為代價，也要堅定捍衛正義的底線。最後，他提出4點要求「開除張裕卿」、「妥善處理張裕卿過去和現在的學生」、「賠償」、「健全教師監管制度」。

天津大學化工學院19日在其官網發布情況說明稱，收到有關張裕卿教授的實名舉報後，學院成立專門調查組調查，認定張裕卿教授學術不端行為屬實。張裕卿亦承認其本人有學術不端行為，並願意承擔全部責任。目前，天津大學已解除與張裕卿的聘用合同。

「天津大學化工學院張裕卿教授和其女張絲萌造假」舉報材料清晰扼要、邏輯縝密，文末還...
「天津大學化工學院張裕卿教授和其女張絲萌造假」舉報材料清晰扼要、邏輯縝密，文末還列了參考文獻。（取材自微博）
天津大學化工學院教授張裕卿被舉報造假而解聘。（取材自微博）
天津大學化工學院教授張裕卿被舉報造假而解聘。（取材自微博）

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