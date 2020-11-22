辦851張信用卡套現2億 「中國鴨王」受審

中國鴨王曾獲得「全國勞模」稱號。（取材自上游新聞）

被抓三年半後，山東德州前首富、號稱「中國鴨王」的張洪波在法院開庭審理，他被五項金融方面罪名，其中他曾利用期下養鴨戶辦理了851張信用卡 ，透過本公司P0S機刷卡套現共計約2.1億元（人民幣，下同，約3200萬美元 ），作為本公司經營資金使用。

上游新聞報導，檢方指控張洪波涉嫌職務侵占罪，妨害信用卡管理罪，騙取貸款、票據承兌罪，挪用資金罪，隱匿會計憑證、會計帳簿、財務會計報告罪等五項罪名。

檢方指控，張洪波擔任中澳集團董事長期間，將公司資金486萬元（74萬美元）占為己有，為親戚購買房產及支付工程款。並多次透過本人及公司會計的帳戶挪用公司資金共計4346萬元（約662萬美元）。

他還利用養鴨戶的身分證件在中國工商銀行申領851張信用卡，用本公司P0S機刷卡套現共計約2.1億元，作為本公司經營資金使用。

據了解，張洪波一手創辦的中澳集團，是全國肉鴨生產行業的龍頭企業。他曾獲得「全國勞模」稱號，被評為德州首富，稱其資產超百億。

2017年張洪波被捕後三天，中澳集團進入破產 重整階段。此後重整失敗。2018年，公司進入破產清算，官方稱中澳集團債務高達30億元（約4.5億美元）。