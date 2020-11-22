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富商星國養小三 分手後討千萬美元…法院：「愛的禮物」免還

中國新聞組／北京22日電
根據王芳的說法，徐志剛買下翠城新景公寓一個售價300萬元的單位，送給她作生日禮物。（海峽時報檔案照）
根據王芳的說法，徐志剛買下翠城新景公寓一個售價300萬元的單位，送給她作生日禮物。（海峽時報檔案照）

新加坡一名已婚中國籍商人徐志剛（譯名）2013年起熱烈追求原中國籍空姐王芳（譯名），並先後贈送豪宅等名貴的生日禮物，兩人2017年結束婚外情後，徐志剛發起訴訟向王芳追討現金1290萬星元（以下同，約960萬美元）與價值300萬元（約223萬美元）的豪宅。新加坡法院認定，現金是徐志剛交由王芳代為保管，王芳應歸還；豪宅和跑車是「愛的禮物」，仍歸王芳所有。

根據中媒引述凌通社查詢，上述中國籍商人疑是公司破產、欠債人民幣169億元（約25億美元），導致山東博興八民企擔保圈坍塌的山東天宏新能源化工老闆徐志剛，但此訊息無法證實。

聯合早報報導指出，據新加坡法院19日判決書，徐志剛與原籍中國的王芳於2011年首次在飛機上相遇，當時王芳還是一名空姐，徐志剛則經營一家名為Eastport Petrochemical的公司。2013年9月起，徐志剛開始追求王芳，並送禮物、給她信用卡還安排她到公司任職；同年12月10日王芳的生日，據王芳說法，徐志剛買下當地翠城新景公寓一間300萬元的單位，送給她作生日禮物。

王芳說，徐志剛隔年1月又送她一輛價值約60萬元（約44萬美元）的跑車，公寓與汽車都在她名下。2017年11月兩人的婚外情結束。2019年，徐志剛發起訴訟向王芳追討回跑車、豪宅與1290萬元現金。

報導指出，徐志剛向法官稱，購買公寓與跑車時，他與王芳還沒交往，只是把王芳視為好友兼妹妹，買房買車是為了方便自己到新加坡洽公，並非贈送。不過法官認為，如果只是朋友，徐志剛沒有理由買車和公寓給王芳；更何況，「若不是對她有意思，徐不可能會在正式交往前，就送上昂貴禮物與好處」。

此外，法官指出，在兩人的手機短信對話中，徐志剛告訴王芳，送她公寓和車是想給她安全感。王芳也在日記中寫道「我有樓有車」，「有男人無條件為你買房買車」，都說明公寓與車是「愛的禮物」。

據王芳說法，兩人交往不久後，她發現徐志剛還包養其他女人，及徐志剛還沒有離婚，她為此大發雷霆。為表示對她的真心，徐志剛在2014年、2015年以支票及轉帳方式先後給了她1290萬元。

法官指出，王芳自稱得知徐志剛已婚，但她的日記裡沒有任何相關內容。相反的，她在日記中稱自己被徐志剛的「男人味與慷慨」所吸引，讓她「漂泊的心終於安定下來」。

王芳並在日記中不時提及徐志剛給她錢，例如「（他給的）錢多到一輩子都花不完」，但法官認為，沒有具體證據說明1290萬元是徐志剛送給她的。綜合所有證據，法官相信，因自2014年5月起面臨財務危機，徐志剛為了脫售公司股份與保住資產，才把1290萬元轉給王芳暫時保管，王芳應歸還。

法官最終裁定，王芳須歸還1268萬元；豪宅和跑車是徐志剛為追求意中人才送上的豪禮，兩項資產歸王芳所有。

空姐示意圖，與新聞無關。（取材自ingimage）
空姐示意圖，與新聞無關。（取材自ingimage）

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