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1餐便飯1900元？普陀山餐廳證清白喊告

中國新聞組／北京22日電
有網友「爆料」稱，自己在普陀山一家餐館「隨便吃了一頓」，店家就要收她們1900元。（取材自微博）
有網友「爆料」稱，自己在普陀山一家餐館「隨便吃了一頓」，店家就要收她們1900元。（取材自微博）

日前浙江普陀山景區七人用餐卻花了1900元人民幣（約290美元）的事件引發熱議，原本上網投訴遇到「黑店」的消費者，被店家用「明碼標價」菜單打臉，監管單位也確認餐廳並無過失。然而，餐廳張姓老闆表示，這兩天不斷接到民眾的謾罵電話，不堪其擾，打算對控告這段「投訴」視頻的拍攝者。

每日經濟新聞報導，日前一名女子上傳視頻稱，自己與友人在普陀山景區一家飯店裡吃了一頓「便飯」就花了1900元，遇到了「黑店」，還要大家「不要來這個店」。

不過，該私房菜飯店出面喊冤，稱投訴女子一夥共七人吃飯，點了10樣菜還包括海鮮如螃蟹等高價品項，又點了啤酒和老酒共20瓶，所有價格都有清楚標示並事先告知，絕無欺瞞。

來源：央視新聞 YouTube

餐廳張老闆表示，當天七位顧客「點菜的時候很爽氣，點好上菜，酒也上了，可能他們喝了不少酒，感覺有點貴了吧」。不過，投訴視頻已經在微博上登上熱搜，該餐廳被貼上「天價便飯」的稱號，許多人從外賣軟體上找到張老闆的電話，還打過去辱罵騷擾，在精神和心理上受到了傷害。「這兩天電話接個不停，現在調查清楚了，下一步打算起訴視頻的（拍攝者）」。

餐廳出示當天客人的帳單。（取材自每日經濟新聞）
餐廳出示當天客人的帳單。（取材自每日經濟新聞）

曾姓店長也表示，當天客人點了許多海鮮，餐廳還多送他們菜，「開始都跟她說得好好的，說1900元，她說只付1500元，我們說不行，只能稍微給你意思一下，後來她付了1850元，大概是沒有給她減錢，心裡不平衡」。

曾店長還說，「店的名譽被抹黑了，生意也不好了。客人路過的時候都要抬頭看看我們這個店，指指點點的，我在門口都不好意思招徠客人，感覺人家看我們的目光不對勁。」

據普陀山市場監督管理局調查人員表示，該餐廳確實明碼標價，菜單寫得十分清楚，也檢查過現場秤重流程，「目前是沒問題的」。管理局也表示，希望投訴者能主動來聯繫。

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