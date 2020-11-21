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皖師殺女學生判死 家屬怒：死不悔改

中國新聞組╱北京21日電
被害女大學生。（取材自紅星新聞）
被害女大學生。（取材自紅星新聞）

安徽老師郭春牛殺死19歲女生，甚受矚目。安徽省蕪湖市中級人民法院20日對郭春牛故意殺人案宣判，郭被判死刑，剝奪政治權利終身。判決出來後，受害女子的母親謝女士很激動，她稱，惡魔終於得到應有的懲罰。是否提民事賠償，謝女士表示暫時還沒考慮。

瀟湘晨報報導，被害人代理律師樊顒說，郭春牛在庭審宣判現場一直低頭不語，抵制情緒強烈。當法官宣讀完宣判結果，問起是否有異議時仍是沉默不語。

樊顒透露，被害人父母打算在次日告慰女兒，將宣判結果告知女兒。謝女士表示，宣判時郭春牛態度惡劣，「死不悔改，法官問他是否注意到他。都不予回答」。

來源：YouTube

郭春牛係安徽工程大學教師，被害人系該校2018級學生。2019年上半年，郭春牛任受害女子的老師。同年4月初，兩人相戀，後因雙方感情不和，於2019年6月30日分手。此後，郭春牛繼續聯繫女學生，希望復合未果。2019年9月19日下午，郭攜帶一把匕首向女學生頸部、胸腹部、背軀、四肢等部位共捅刺幾十刀致死。

據媒體報導，庭審過程中，郭春牛沒有任何悔罪的意思，說自己本意是想用刀在受害者面前自殺，只承認自己捅了幾刀。另外，他還稱，自己患有精神疾病。

殺死女學生被判死刑的安徽工程大學教師郭春牛。（網頁截圖）
殺死女學生被判死刑的安徽工程大學教師郭春牛。（網頁截圖）

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