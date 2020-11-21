「殺了他，就嫁給你！」25年前山東焚屍案 未婚妻教唆

警方帶張娜指認現場。（取材自瀟湘晨報）

正義或許會遲到，但永遠不會缺席！25年前，山東淄博市沂源縣一處小涵洞內，出現一具被焚燒過的男屍。瀟湘晨報報導，現場物證缺失，男屍身分一直沒能確定，案子懸而未破。25年過去了， 日前無名男屍案破了，原來是未婚妻教唆新男友「殺了他，我就嫁給你！」殺人焚屍的兩名嫌疑人全部落網。

據報導，25年來，負責該案的偵查員換了一波又一波，但始終沒有間斷過對該案的偵破工作。2020年沂源縣公安 局開展命案積案攻堅行動，為了確定死者身分，辦案民警利用最新技術對當年的無名屍骨進行了細緻的檢驗提取。與此同時，大海撈針般的走訪調查再度鋪開。

沂源縣公安局調集警力赴濱州、泰安、臨沂20多個區縣走訪排查1250餘人，提取檢材240餘份，經比對確認，25年前在沂源發現的無名男屍就是新泰市孟某某。

死者的哥哥說，弟弟25年前在淄博淄川的一家煤礦打工，認識一個女朋友帶回老家，兩人還訂了婚。可是，訂婚後不久，弟弟就失踪了！

報導指出，辦案民警在淄川多家煤礦附近展開地毯式走訪，查出死者在煤礦打工期間，認識了開理髮店的女子張娜。張娜打扮時髦，在當時就已經開始化妝、穿超短裙。

警方根據線索，找到死者的未婚妻張娜，原來，張娜一直並未使用真實姓名，難怪民警一直很難取得突破。

報導稱，辦案民警調閱卷宗，顯示案發當日晚上，有一男一女曾在案發地駐地一旅館 住宿，經原店主夫婦辨認，張某娜和夫婿王某強有重大作案嫌疑。沂源縣公安局迅速行動，兩人對25年前合夥殺害死者並焚屍的犯罪事實供認不諱，並還原了當年犯罪過程。

原來，張某娜與死者戀愛同居期間，兩人產生矛盾，鬧得不可開交。張某娜心想：「既然你不仁，就別怪我不義了！」張某娜找到了當時正在追求自己的王某強並許諾，只要王殺了孟男，她就和王某強結婚，王立馬答應。

1995年8月的一個夜晚，張某娜將孟男騙到出租屋裡，埋伏在一邊的王某強趁其不備將其殺死。殺人後，張某娜和王某強又把屍體運到沂源縣拋屍焚燒。