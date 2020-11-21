56歲大媽策畫1年逃家 視頻暴紅

56歲女子蘇敏的自駕遊視頻暴紅。圖為她出發時所拍攝。（視頻截圖）

近日，抖音 上一段56歲女子蘇敏的視頻爆火，收穫了200萬的點讚。這位阿姨在2020這年下定決心：離開家庭，開車自駕 遊去。她說，她已履行完社會意義上的所有母職，只想為自己活一次。一個月來她駕駛了1000多公里，儘管從未接到丈夫的關心，她卻擁有了嚮往的自由，以及結婚30年來數量最多的笑容。

來源：YouTube

新女報報導，蘇敏自駕遊的視頻暴紅，火的還有搜狐新聞一則題為「56歲女子蓄謀一年『逃離』家庭」的文章，引發了廣泛轉載和討論。文章中，作者極晝和蘇敏共乘了一段路，蘇敏在路上告訴作者：從生養小孩到看顧外孫至上學，她覺得自己「任務完成了」，她告訴女兒，「以後我要出去玩」。

蘇敏說，結婚30多年，多數時候她與丈夫兩個人像是活在平行世界：帶女兒去逛街，丈夫一個人走在後；女兒上初三寄宿後，兩個人就分房睡。聽到丈夫關門離開的聲音，她才擁有沙發、電視的使用權，看自己喜歡的電視劇。兩個人也變成了徹底的「AA制」婚姻。

在家裡，蘇敏不敢多說話。因為丈夫最大的樂趣就是挑刺，「在自己家說話都不自由」。蘇敏還要根據丈夫的表情判斷自己的處境，例如丈夫發火時會先瞪眼，「那雙相親時曾經讓我動心的大眼睛現在讓我恐懼，就是怕他發火打我」。2019年，蘇敏被檢查出中度抑鬱。

去年冬天某天，她上網看到一位博主分享自駕遊經歷，瞬間覺得自己也可以這麼做。為了離開的這一刻，她默默準備了接近一年。平常一邊照顧外孫，一邊在網絡上搜尋自駕遊的攻略及採買，並偷偷錄各種做菜的短視頻賺旅費。她還充了半年的網費，打定主意秋冬天也不回來了。

報導說，她「奪回」了靠著她在超市打工兩年買來的大眾白色Polo，不用再擔心會被丈夫突然拿走車鑰匙，9月23日出發；出發前，丈夫想了很多種方式阻止她，都無法阻擋她的決心。

蘇敏說，從小時候到30年婚姻過去了，她忍了一輩子，這次終於能「做一次自己」，不用去牽就任何人。她也想過離婚，但房子是老公的，車子是女兒的名字，現實的考量讓她決定逃離這一次，如果離開彼此能過得更好，那就分開；如果覺得還需要彼此，那就將就下去。

蘇敏的新聞一出，轉發已數十萬，許多別人的妻子、媽媽、女兒為她打氣，她們說，自己因為逃離不開，只能繼續忍耐著，很開心看到有人能踏出勇敢的第一步；有人受到鼓舞，人生，不應該只有別人，無論是幾歲，都該打開那扇門。

蘇敏說，出發前她攢夠了兩萬，目前還剩1萬多塊錢，好在每月2000多塊錢的退休金 還發著。她想先去昆明，再去麗江、大理，在洱海邊露營，聽著鳥鳴入睡。最後去海南過年。

女婿本來想讓她趕在過年前趕回家，但她「不想給大家幹活了」。她要開著自己的小Polo，一路往溫暖的南方去，而她還沒有想好歸期。