慘！河南送葬隊遭大貨車衝撞 棺材全毀、當場9死

遭大貨車衝撞的殯葬隊伍，9人當場死亡。（視頻截圖）

中國 河南一家族為家中老父舉辦喪禮，在11月20日與親屬準備將過世家人的遺體送往火葬場，但卻在過程中遇運送砂石的大貨車猛烈撞上，殯葬隊伍整個瞬間消失，裝載遺體的棺材也全毀，共9死4傷，而死者多是專業抬棺人員。

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澎湃新聞報導，因當地習俗必須在天沒亮之前將逝者下葬，便在當日清晨5點多時，準備將遺體送往當地火葬場。而正當要將棺材送至墓地時，不料行經淮濱縣境內220國道張庄鄉梧桐村路段時，一輛砂石車突然逆向往他們方向衝撞過來。

經相關人員調查，共13人的送葬隊伍中，有2人當場輾斃慘死，其餘11人緊急被送到醫院搶救。其中，有7人不治，有4人受傷正在治療中。「當時我們把棺材抬到路口旁邊，人剛剛排齊準備出發，沒想到後方突然竄出一輛車，瞬間『碰』一聲，當時幾個人被撞飛好幾百米」據該家族親戚指出，貨車衝撞人群後還滑行了很長一段距離才停下來。

而當地目擊車禍 的村民表示，當時隊伍人數很多，10幾個人抬著棺材走在最前面，最先被貨車迎面撞擊，當時場面一片混亂，哭聲不斷。 現已知當時貨車上並沒有貨物，不過肇事司機看起來相當疲憊，目前已被警方逮捕偵訊，詳細事發原因仍在調查中。

淮濱縣委宣傳部工作人員稱，死者主要是抬棺隊的。涉事司機是個年輕人，司機對群眾說因「瞌睡了」出現操作問題，但具體事故原因等，還需等待警方調查。

殯儀館工作人員表示，從今年9月1日起，淮濱縣規定遺體必須火化，但出殯的習俗還是保留了下來，允許採取骨灰擇地深埋、不留墳頭或免費暫存縣殯儀館紀念堂等方式節地安葬，不得將骨灰裝棺再葬。