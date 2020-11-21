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上海79歲老人「閃婚」…扯出離奇三角懸疑劇

中國新聞組／北京21日電
馮老伯與張阿姨的結婚證。（取材自瀟湘晨報）
馮老伯與張阿姨的結婚證。（取材自瀟湘晨報）

一名79歲的老人家，為了「逃離」養老院，竟衍生成一部集詐騙、假結婚、遺產爭奪的懸疑劇。

瀟湘晨報報導，事情要從79歲的馮老伯找上媒體爆料說起，馮老伯聲稱「被新婚妻子詐騙了」。媒體追查發現，馮老伯因為全身癱瘓，一年前被姐姐和侄子送到了上海青浦區的一家養老院。可是，只住了兩個多月，老人便想逃出來。但老人的姐姐和侄子不同意，因為離開了養老院，既缺人照護，也沒錢應付開銷…但馮老伯自己卻說：「他們只想要我的錢」。

為了安撫馮老伯，姐姐找到了馮老伯幾十年未聯絡的女兒，女兒了解馮老伯的情況後，前往養老院探望馮老伯。到了養老院竟發現馮老伯已經被接走了，而接走他的人竟是他的「新婚妻子」張阿姨。

當事人馮老伯。（取材自瀟湘晨報）
當事人馮老伯。（取材自瀟湘晨報）

據了解，張阿姨和馮老伯相識多年，是一個殘疾人，腿腳不便，但她會經常開著她的殘疾車，替癱瘓的馮老伯取藥，燒飯跑腿買東西，並收取一定的費用。至於她成了「新婚張太太」，原來是馮老伯給了她10萬元人民幣，請她和自己「假結婚」，好讓自己逃離養老院。收了錢的張阿姨也承諾，把他接出來之後會照顧他。可沒想到，馮老伯離開養老院之後，被張阿姨送到一名紀姓阿姨的家裡。

照張阿姨的說法，10萬元只是她把馮老伯從養老院裡接出來的一次性報酬。當初也是馮老伯自己提出，要去紀阿姨家住的，吃住等生活費再加上護理費，每月付給紀阿姨5000元。但馮老伯卻覺得被張阿姨「詐騙」了，要堅決和張阿姨離婚，而離婚這一要求卻被張阿姨拒絕了，因為張阿姨認為紀阿姨盯上了馮老伯銀行卡裡的40萬元，只有 自己能保護他。

事件正在各說話時，還未理出個頭緒來時，噩耗傳來，馮老伯突然去世了。但他是如何去世的？在哪去世的？卻連馮老伯的女兒、法定妻子都不知道，而紀阿姨這時出示了據稱是馮老伯生前留下的遺囑，把的財產都留給了紀阿姨，讓這樁疑案又添了新劇情。張阿姨表示，如果馮老伯的女兒想要跟紀阿姨打官司，討回父親的遺產，她願意盡力幫助她。

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