重慶駕校開在鬧市7樓頂 網友酸：考照100%通過

位於樓頂天台的駕校練車場。（取材自重慶晨報）

一段名為重慶「駕校藏身鬧市樓頂，學員冒雨練車」的視頻日前在各大網路平台上瘋傳，有網民質疑稱，駕校在屋頂練車是違規行為，並且也存在安全隱患。據了解，相關部門已要求停止使用。

來源：YouTube

重慶晨報報導，日前，網傳一段關於重慶市康橋汽車 駕駛培訓有限公司在七樓樓頂練車的視頻，視頻中可看到，在重慶某處建築物的樓頂天台上，駕校在地面畫了白線，讓學員練習停車入庫、拐彎等項目。緊接著，畫面一轉，只見樓頂駕校的周邊全是樓房。

在視頻中，一名錢姓教練表示，駕校在七樓，離地面約有20米，面積有6000多平方米，可容納十台車同時練習，周邊不光有護欄，還用鋼筋搭了幾層，安全措施肯定要做到位。

對此，有網民調 侃稱「這麼練車通過率肯定100%」。也有網民表示，重慶是山城，樓房這一側是七樓，可能另一側就是連接地勢較高的平地了，這風格很重慶。還有網民表示了擔心，萬一有學員錯將油門當剎車，從樓頂衝出去，後果不堪設想。

與此同時，有網民以駕校學員的身分表示，該駕校練習場地8月搬到合信石大酒店（位於九龍坡區的西部物貿中心）七樓樓頂。練習場地周圍的牆壁沒有任何圍擋設施。

報導稱，整個樓頂被畫分成了兩個區域，一半是作為駕校的訓練場地，還有學員在練車。另一半是作為停車場使用，上面停滿了車輛。訓練場地靠近外牆的位置除了安裝有鋼筋、輪胎等材料外，並沒有進行其他的加固和防範措施。

報導指出，重慶市九龍坡區交管所相關工作人員19日回應稱，針對九龍坡區康橋駕校在七樓樓頂練車的問題，目前已約談駕校負責人，並確認練車場地沒有備案，「我們已告知駕校停止使用場地。」