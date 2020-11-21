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重慶駕校開在鬧市7樓頂 網友酸：考照100%通過

中國新聞組／北京21日電
位於樓頂天台的駕校練車場。（取材自重慶晨報）
位於樓頂天台的駕校練車場。（取材自重慶晨報）

一段名為重慶「駕校藏身鬧市樓頂，學員冒雨練車」的視頻日前在各大網路平台上瘋傳，有網民質疑稱，駕校在屋頂練車是違規行為，並且也存在安全隱患。據了解，相關部門已要求停止使用。

來源：YouTube

重慶晨報報導，日前，網傳一段關於重慶市康橋汽車駕駛培訓有限公司在七樓樓頂練車的視頻，視頻中可看到，在重慶某處建築物的樓頂天台上，駕校在地面畫了白線，讓學員練習停車入庫、拐彎等項目。緊接著，畫面一轉，只見樓頂駕校的周邊全是樓房。

在視頻中，一名錢姓教練表示，駕校在七樓，離地面約有20米，面積有6000多平方米，可容納十台車同時練習，周邊不光有護欄，還用鋼筋搭了幾層，安全措施肯定要做到位。

對此，有網民調侃稱「這麼練車通過率肯定100%」。也有網民表示，重慶是山城，樓房這一側是七樓，可能另一側就是連接地勢較高的平地了，這風格很重慶。還有網民表示了擔心，萬一有學員錯將油門當剎車，從樓頂衝出去，後果不堪設想。

與此同時，有網民以駕校學員的身分表示，該駕校練習場地8月搬到合信石大酒店（位於九龍坡區的西部物貿中心）七樓樓頂。練習場地周圍的牆壁沒有任何圍擋設施。

報導稱，整個樓頂被畫分成了兩個區域，一半是作為駕校的訓練場地，還有學員在練車。另一半是作為停車場使用，上面停滿了車輛。訓練場地靠近外牆的位置除了安裝有鋼筋、輪胎等材料外，並沒有進行其他的加固和防範措施。

報導指出，重慶市九龍坡區交管所相關工作人員19日回應稱，針對九龍坡區康橋駕校在七樓樓頂練車的問題，目前已約談駕校負責人，並確認練車場地沒有備案，「我們已告知駕校停止使用場地。」

樓頂地面上畫有練車專用的白線。（取材自重慶晨報）
樓頂地面上畫有練車專用的白線。（取材自重慶晨報）

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