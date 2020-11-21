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中國首宗人臉識別案宣判！刷臉才能進動物園…不具正當性

中國新聞組╱杭州21日電
杭州法院20日針對中國首宗人臉識別案宣判，認為刷臉入園「不具正當性」。(取材自錢江晚報)
杭州法院20日針對中國首宗人臉識別案宣判，認為刷臉入園「不具正當性」。(取材自錢江晚報)

來源：YouTube

人臉識別中國愈用愈氾濫！浙江理工大學特聘副教授郭兵不滿須「刷臉」才能進動物園，以侵犯隱私權為由把杭州野生動物世界一狀告上法院。杭州富陽法院昨天一審判決，刷臉入園「不具正當性」。

錢江晚報報導，郭兵去年4月以1360人民幣買了野生動物世界「暢遊365天」雙人年卡，採指紋識別入園，他與妻子於是留存了姓名、電話、身分證號碼等，並錄入指紋、拍照。

去年7月、10月，野生動物世界兩次以短信通知郭兵，年卡原有指紋識別已取消，年卡已升級至人臉識別，未註冊將不能入園。

郭兵認為，面部特徵等個人生物識別信息屬於個人敏感信息，一旦被非法提供或者濫用，極易損害消費者權益。尤其屢見不鮮在當事人不知情下，數以千萬計的人臉信息數據被售賣；不法人員盜取面部特徵信息，騙過金融機構的支付系統；手機的換臉的軟件收集人臉信息後，可能利用偽造技術，通過淫穢色情等不法方式利用面部特徵信息，從而損毀個人名譽。

郭曾與園方交涉，要求退卡無果，於是在2019年10月28日把園方告上法院。

報導指出，杭州法院昨天就中國首宗人臉識別案件宣判，認為園方在經營活動指紋或人臉等生物識別技術，無違反法律，但在合同履行期間，把原本的指紋識別入園方式單方面改為人臉識別，則是違約行為，園方必須賠償郭兵損失共1038人民幣、刪除照片等個資，但駁回郭兵提出的確認野生動物世界店堂告示、短信通知中相關內容無效等其他訴訟請求。

郭兵認為一審判決有矛盾，法院一方面認定收集人臉信息沒有必要，因此要刪除，但另一方面又認為不構成欺詐。所以會研究上訴。

網友反應「各地區都應該引以為鑑，尤其是居民小區等非必要場所」，有網友說，「現在上個廁所取紙、 便利店買瓶水、去個景點都要人臉識別，殊不知都在侵犯隱私」。

人臉識別 人民幣 中國

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