我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1191萬例 康州破10萬

任期結束前 川普搶端政策 降低處方藥價格

學姐指摸臀 清華男大生被「社死」引爭議

中國新聞組／北京21日電
清華大學美術學院發生「摸臀門」事件。（取材自清華大學官網）
清華大學美術學院發生「摸臀門」事件。（取材自清華大學官網）

北京清華大學美術學院驚傳「摸臀門」，一名唐姓女學生17日宣稱在飯堂被摸臀性騷，強行取得一名男新生的個人資料後，在社群媒體公開，致該名男學生被「社會性死亡」。校方次日調閱監控，發現觸碰到女學生的只是男同學的背包，事件大反轉。校方20日表示雙方已和解，籲不要炒作，但憤怒的網民紛為男同學抱不平，事件中的學姐被扒出網暴，等同也被「社會性死亡」。

微信公眾號「魔都囡」報導，事情發生地點是清華大學的食堂走道，女方是2019屆清華美院女學姐。男方是2020屆某專業一學弟。兩人在走道擦身而過的時候，女方感覺臀部被人觸碰一下，而此時周圍只有這位學弟，學姐認為就是這個學弟在摸她臀部。學弟還背著一個大包，也被認為是藉書包打掩護在摸她臀部。

指控學弟性騷擾的唐姓女學生。（取材自微信）
指控學弟性騷擾的唐姓女學生。（取材自微信）

學姐抓住學弟，但對方不承認，說自己完全沒有這樣做。爭執過程中，學姐要求學弟交出學生證，學弟給了身分信息，並表示可調監控。學姐非常憤怒，要求其「實名、公開、書面道歉，通知家長和院系」。

但學姐在校方還沒調監控前，就拿學弟身分信息發了一條朋友圈，學姐在還沒搞清楚是否是學弟摸臀前，先入為主的判了學弟「死刑」，把學弟的信息全部爆出來，學弟瞬間遭受「社會性死亡」──這是最近非常熱門的一個網路語言──等同「公開處刑」，是一種另類的「網暴」。

清華大學美術學院女學生指控學弟摸她屁股，並在朋友圈公開學弟的個人訊息。（取材自微...
清華大學美術學院女學生指控學弟摸她屁股，並在朋友圈公開學弟的個人訊息。（取材自微信）

據了解，學姐不只發布朋友圈，她還在一個群內也發了，這個事情迅速引發反響，並被人掛到「樹洞」上，進一步擴散。

瀟湘晨報報導指出，在校方調監控後，學弟被證實清白後，女方為保密個人身分，經校內職員向學弟道歉，稱「希望沒有對你聲譽造成過大影響；這事並不是無中生有，希望你也能理解我的反應」，此舉卻惹來大量批評。

有網民直斥，飯堂在午飯時間摩肩接踵，些微碰撞很平常，此事實屬無理取鬧。知乎熱帖中出現了多名「替學弟發聲」的網友，文采斐然，把學弟的心聲寫的淋漓盡致，甚至有網友放出話來要主持正義。很多著名大V也表達憤慨，稱「摸臀門」是單純的作惡。

清華唐姓女學生事後透過第三人向被誤會的學弟道歉。（取材自微信）
清華唐姓女學生事後透過第三人向被誤會的學弟道歉。（取材自微信）

殺人不用刀！「摸臀門」兩敗俱傷

北京清華大學美術學院摸臀事件，由一樁「鹹豬手紛爭」引發的輿論乃至成為網絡暴力。有分析稱，這起「無中生有」的事件，造成了兩個人「被社會性死亡」，除了無辜的學弟，還包括指控學弟性騷的唐姓學姐，讓人感嘆，「殺人不用刀」的社死成本有多低。

綜合報導，唐姓女學生自稱在飯堂被一名學弟摸臀性騷並揚言讓學弟「社死」，隨著事件的反轉，網民的不滿轉變為對唐姓學姐的網暴。

其中，學姐在事後的道歉，引來大批網民圍剿：「妳不知道妳的一個誣陷的不實訊息，毀掉的可能是18歲男孩的一生」，並稱「我們也來讓學姐體驗被社死的感覺」。

至此，這件原本「什麼事都沒發生」的事件一發不可收拾，儘管校方呼籲不要炒作，但憤怒的網民仍透過不斷的推文、留言、轉傳分享等方式，自認為學弟抱不平，同時又接力扒出唐姓學姐的過去。

網民扒出的包括唐姓學姐被認為極盡誇飾的「女神般的簡歷」，中考成績僅370分，家庭條件極其普通，是進城務工人員子女，卻因逆襲進清華而被媒體報導、官方高度讚揚；網民並質疑她美術基礎幾乎為零，卻能在三年前「突然」被發現有繪畫天賦而進了清華。滿屏留言幾乎都是對她的嚴厲指責。

何謂「社會性死亡」？

什麼是社會性死亡？根據百度百科，這個網絡流行詞的含義是在公眾面前出醜的意思，已經丟臉到沒臉見人，只想地上有條縫能鑽進去。但根據網絡上的定義，就是將自己認為的一個人的不道德或是犯罪行為「公示」，進而達到摧毀這個人形象的目的。

不少網民稱，事件發展至今，原本被社死的學弟已經「死而復活」，反而唐姓學姐「自己先被社死了」，原本是隱私的個人信息也逐一被攤開在網絡上並被不斷流傳。也有網民自省「原來用鍵盤就能殺人不是隨便說說，網民是否應自我約束，不要成為網絡暴力的劊子手？」。

有人形容，這起事件顯示「社會性死亡的成本低，代價又過於慘烈」，回想這位學弟和學姐相繼被「賜死」的過程，實在令人毛骨悚然。

性騷 北京 社群媒體

上一則

香港疫情升溫 與新加坡「航空旅遊氣泡」延後2周

延伸閱讀

洛杉磯市長顧問性騒照片 涉嫌對男僱員做不雅動作

洛杉磯市長顧問性騒照片 涉嫌對男僱員做不雅動作
北京清華大學高顏值學霸 網民：好像周杰倫

北京清華大學高顏值學霸 網民：好像周杰倫
被爆性騷女學生 大同新總座：誤會

被爆性騷女學生 大同新總座：誤會
98歲楊振寧現身清華、健步如飛 網友關注翁帆在哪？

98歲楊振寧現身清華、健步如飛 網友關注翁帆在哪？

熱門新聞

王姓女教師和武姓男教師同年入職，女方婚前已和他發生性行為。(取材自微博)

「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師

2020-11-15 10:00
周立齊因為2012年偷電動車被捕時說的這句「打工是不可能打工的」，一度被譽為不打工的「精神領袖」。（視頻截圖）

「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人

2020-11-14 10:00

集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

2020-11-20 08:00
小娟剪掉男子的生殖器並將他殺害。（取材自上海熱線）

先剪生殖器後殺人… 江蘇51歲大媽狠心復仇 網友讚烈女

2020-11-13 10:00
一名女子為想換取工作機會 ，竟接受假中介開出陪睡8天的要求。此為示意圖，非新聞當事者。(取材自免費圖庫PAKUTASO)

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

2020-11-13 08:00
網傳涉事護士的照片。（取材自微博）

畸戀!護士在副院長家樓頂上吊 遺書曝曾為他打胎

2020-11-17 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時：閻麗夢受郭文貴、巴農利用 散播病毒陰謀論

紐時：閻麗夢受郭文貴、巴農利用 散播病毒陰謀論
CNN：川普向友人吐露 遲不交接是要報復民主黨

CNN：川普向友人吐露 遲不交接是要報復民主黨

快看世界／AP事實核查：川普律師團記者會充滿不實指控

快看世界／AP事實核查：川普律師團記者會充滿不實指控
收費談不攏…3男花300元嫖娼 賣淫女不從遭輪姦

收費談不攏…3男花300元嫖娼 賣淫女不從遭輪姦
川普長子小唐納 也確診染疫

川普長子小唐納 也確診染疫