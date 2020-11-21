學姐指摸臀 清華男大生被「社死」引爭議

清華大學美術學院發生「摸臀門」事件。（取材自清華大學官網）

北京 清華大學美術學院驚傳「摸臀門」，一名唐姓女學生17日宣稱在飯堂被摸臀性騷 ，強行取得一名男新生的個人資料後，在社群媒體 公開，致該名男學生被「社會性死亡」。校方次日調閱監控，發現觸碰到女學生的只是男同學的背包，事件大反轉。校方20日表示雙方已和解，籲不要炒作，但憤怒的網民紛為男同學抱不平，事件中的學姐被扒出網暴，等同也被「社會性死亡」。

微信公眾號「魔都囡」報導，事情發生地點是清華大學的食堂走道，女方是2019屆清華美院女學姐。男方是2020屆某專業一學弟。兩人在走道擦身而過的時候，女方感覺臀部被人觸碰一下，而此時周圍只有這位學弟，學姐認為就是這個學弟在摸她臀部。學弟還背著一個大包，也被認為是藉書包打掩護在摸她臀部。

指控學弟性騷擾的唐姓女學生。（取材自微信）

學姐抓住學弟，但對方不承認，說自己完全沒有這樣做。爭執過程中，學姐要求學弟交出學生證，學弟給了身分信息，並表示可調監控。學姐非常憤怒，要求其「實名、公開、書面道歉，通知家長和院系」。

但學姐在校方還沒調監控前，就拿學弟身分信息發了一條朋友圈，學姐在還沒搞清楚是否是學弟摸臀前，先入為主的判了學弟「死刑」，把學弟的信息全部爆出來，學弟瞬間遭受「社會性死亡」──這是最近非常熱門的一個網路語言──等同「公開處刑」，是一種另類的「網暴」。

清華大學美術學院女學生指控學弟摸她屁股，並在朋友圈公開學弟的個人訊息。（取材自微信）

據了解，學姐不只發布朋友圈，她還在一個群內也發了，這個事情迅速引發反響，並被人掛到「樹洞」上，進一步擴散。

瀟湘晨報報導指出，在校方調監控後，學弟被證實清白後，女方為保密個人身分，經校內職員向學弟道歉，稱「希望沒有對你聲譽造成過大影響；這事並不是無中生有，希望你也能理解我的反應」，此舉卻惹來大量批評。

有網民直斥，飯堂在午飯時間摩肩接踵，些微碰撞很平常，此事實屬無理取鬧。知乎熱帖中出現了多名「替學弟發聲」的網友，文采斐然，把學弟的心聲寫的淋漓盡致，甚至有網友放出話來要主持正義。很多著名大V也表達憤慨，稱「摸臀門」是單純的作惡。

清華唐姓女學生事後透過第三人向被誤會的學弟道歉。（取材自微信）

殺人不用刀！「摸臀門」兩敗俱傷

北京清華大學美術學院摸臀事件，由一樁「鹹豬手紛爭」引發的輿論乃至成為網絡暴力。有分析稱，這起「無中生有」的事件，造成了兩個人「被社會性死亡」，除了無辜的學弟，還包括指控學弟性騷的唐姓學姐，讓人感嘆，「殺人不用刀」的社死成本有多低。

綜合報導，唐姓女學生自稱在飯堂被一名學弟摸臀性騷並揚言讓學弟「社死」，隨著事件的反轉，網民的不滿轉變為對唐姓學姐的網暴。

其中，學姐在事後的道歉，引來大批網民圍剿：「妳不知道妳的一個誣陷的不實訊息，毀掉的可能是18歲男孩的一生」，並稱「我們也來讓學姐體驗被社死的感覺」。

至此，這件原本「什麼事都沒發生」的事件一發不可收拾，儘管校方呼籲不要炒作，但憤怒的網民仍透過不斷的推文、留言、轉傳分享等方式，自認為學弟抱不平，同時又接力扒出唐姓學姐的過去。

網民扒出的包括唐姓學姐被認為極盡誇飾的「女神般的簡歷」，中考成績僅370分，家庭條件極其普通，是進城務工人員子女，卻因逆襲進清華而被媒體報導、官方高度讚揚；網民並質疑她美術基礎幾乎為零，卻能在三年前「突然」被發現有繪畫天賦而進了清華。滿屏留言幾乎都是對她的嚴厲指責。

何謂「社會性死亡」？

什麼是社會性死亡？根據百度百科，這個網絡流行詞的含義是在公眾面前出醜的意思，已經丟臉到沒臉見人，只想地上有條縫能鑽進去。但根據網絡上的定義，就是將自己認為的一個人的不道德或是犯罪行為「公示」，進而達到摧毀這個人形象的目的。

不少網民稱，事件發展至今，原本被社死的學弟已經「死而復活」，反而唐姓學姐「自己先被社死了」，原本是隱私的個人信息也逐一被攤開在網絡上並被不斷流傳。也有網民自省「原來用鍵盤就能殺人不是隨便說說，網民是否應自我約束，不要成為網絡暴力的劊子手？」。

有人形容，這起事件顯示「社會性死亡的成本低，代價又過於慘烈」，回想這位學弟和學姐相繼被「賜死」的過程，實在令人毛骨悚然。