7人1900元！浙江舟山普陀山便餐被批天價 調查結局大反轉

有網友「爆料」稱，自己在普陀山一家餐館「隨便吃了一頓」，店家就要收她們1900元。(取材自微博)

一頓「便飯」，在浙江舟山普陀山景區就需要1900元？有網友日前在社交媒體上發視頻「爆料」稱，自己一行七人在普陀山的一家餐館，「隨便吃了一頓」，店家就要收她們1900元人民幣 (約290美元 )，「黑店呀」。消息引發關注，該餐館無奈稱，投訴女子點了很多菜，包括海鮮和酒。經普陀山市場監管部門調查後，結局大反轉，並非天價，該餐館明碼實價，並計量準確無誤。

來源：YouTube

觀察者網報導，據旋渦視頻，餐館工作人員很無奈說，「都是說好的，七、八個人一共點了十個菜左右，點了魚、蝦、螃蟹還有炒菜，喝了一箱多酒，還送了她菜，都是明碼標價的，開始都跟她說得好好的，說1900元，她說只付1500元，我們說不行，只能稍微給你稍微意思一下，後來她付了1850元，大概是沒有給她減錢，心裡不平衡。」

有網友「爆料」稱，自己在普陀山一家餐館「隨便吃了一頓」，店家就要收她們1900元。(取材自觀察者網)

有網友認為，確實太貴，需要整治；更多網友認為，海鮮價格本來就高，這個價格並不貴；還有網友呼籲商家放出菜單。

據報導，普陀山信息中心發布針對此事的情況通報，公開了爆料遊客當晚的菜單及菜品價格：炒絲螺38元；梭子蟹168元/斤×2.9斤（3隻）=487元；蝦鹽水75元，活蝦標價為139元/斤，當時選取約7兩，與消費者約定為75元；5條（一份）小梅魚雪菜88元，平時一份是4條78元，5條88元是講價結果；紅魚（豆腐湯、紅燒兩吃）180元/斤×3.3斤=594元，紅魚原本標價198元/斤，180是講價結果；油浸蠶豆35元；干鍋土豆片38元；蒜香排骨68元；蒜泥空心菜28元；花生25元，蘿蔔贈送不收費；青島啤酒15元/瓶×12瓶=180元；雪花啤酒15元/瓶×6瓶=90元；舟山老酒78元/瓶×2瓶=156元；王老吉8元/罐×1罐=8元；餐具3元/位×7位=21元；

總計1931元，協商後實際支付1850元。

報導指出，對於標價問題，普陀山市場監管部門表示，餐館方點菜區牆面有菜品標價牌，所有菜品均為明碼實價，並且在點菜時已與消費者說明，並不存在價格欺詐。

另外，執法人員當日用500克標準砝碼對店內稱量活鮮使用的電子秤進行測試，斤兩顯示正確。稱量過程已使用執法紀錄儀進行記錄，當事人相關商品進貨票據齊全。

對此，很多網友給出的評論幾乎一致。都說這個網友七人的一餐飯菜，1900元並不貴，因為他們是在旅遊景點消費的，凡是景點的飯菜本來價格就高。