收費談不攏…3男花300元嫖娼 賣淫女不從遭輪姦

涉案男子遭警方逮捕。（取材自民生觀點）

三名男子聚餐，酒酣耳熱之後決定一起去嫖娼，他們花了人民幣 300元（約45美元 ）和女子包夜，女子一看來了三個人嫌錢不夠，三人便強行輪姦了她。女子氣不過報警，警方不僅將三名男子抓了，連女子與女子工作的按摩店老闆一起逮捕。有網友調侃，「到底該說她沒有原則，還是應該說她太有原則呢？」

民生觀點報導，三名嫖娼男子是同鄉，日前一同聚餐，因為太長時間沒見了，喝得特別盡興。喝完酒，其中一人提議「一起出去找樂子」，他帶著兩位同鄉到一家按摩店，和老闆商量好之後，以300元的價格帶了一名女子出來包夜。

女子到開好的房間，才知道要服務的是三個人，但是她只收了一個人的費用，於是和他們商量價錢的事情。但是人都已經到眼前了，三名男子怎麼會放過呢，於是強行輪流與其發生性關係，女子的力量敵不過三個大男人，只能放棄掙扎。

第二天早上，女子怎麼想都覺得自己吃了虧，一氣之下打電話報警。警方將三名男子和這名賣淫女子當場抓獲。後來警察 了解到女子上班的按摩店，順藤摸瓜將這家按摩店老闆也給抓了，無意間破獲一個賣淫窩點。

審訊中賣淫女表示，自己跟著其中一名男子走到賓館，才發現房間裡還有其他兩個人，當時她的第一反應就是退錢走人；但是帶她過去的男子堵住門不讓她走，還說，「你來都來了，還想跑到哪去？」並且拖住她，強行發生性關係。

賣淫女很生氣，雖然她知道自己也會因為賣淫被抓，但是憤怒掩蓋了害怕，她擔心再晚一些這三個人會走掉，所以還是報警了。女子因為是自首，而且還協助警方破獲賣淫窩點，所以對她的處罰會相應減輕一些，但是這三名男子涉及到強姦罪，一定會嚴懲不貸。