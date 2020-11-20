懷疑12歲女兒偷28元 深圳婦失手打死她

廣東省深圳龍崗一母親日前因懷疑12歲女兒偷拿28元，用塑料按摩板擊打管教女兒，不料女兒因失血性休克死亡，母親也因此被判處有期徒刑十年。

南方都市報報導，死者小潔（12歲，化名）是阿芳（化名）的女兒。2020年2月的一天晚上9點左右，阿芳懷疑女兒小潔偷了28元，阿芳便從鞋櫃上拿了一根塑料按摩板，讓小潔趴在臥室的床上，用按摩板多次擊打小潔大小腿後側、手掌心等部位。之後，小潔躺在地板墊子上休息。

當晚23時許，親戚發現小潔異樣，將小潔送到醫院救治。但經搶救無效死亡。

經鑑定，死者小潔符合鈍器作用雙側上、下肢致大面積的皮下出血、軟組織挫傷引起失血性休克死亡。

報導指出，據阿芳陳述，其有兩個小孩，小潔是老大。案發前，阿芳經常對小潔進行說教，「偶爾會打一下（小孩）」。

案件審理期間，被害人父親及被告人父親向法院出具了諒解書，對被告人予以諒解。而在開庭期間，被告人阿芳也深感悔恨痛哭流涕，稱自己每天都活在痛苦與後悔之中，無法原諒自己的行為，家屬全程亦痛哭不止。

最終，龍崗法院審理認定阿芳犯故意傷害罪，但如實供述犯罪事實，認罪態度較好，依法從輕處罰，最終判決阿芳有期徒刑十年。