網路地下「兒童送養」 6萬元就賣親兒

取材自界面新聞/視覺中國圖

近日，廣州一名男嬰被人打著送養的旗號，以6萬元價格通過QQ群販賣。而發布信息、聯絡買家的人，竟是其親生父親。最終被法院以拐賣兒童罪判處生父有期徒刑6年，並處罰金4萬元，追繳其違法所得6萬元。

新華社報導，這並非個案，網路社交平台上有不少非法送養群。交易雙方用暗語標價，從幾萬元到十幾萬元不等，有的孩子甚至還未出生便被「預訂」。還有黑中介「一條龍」辦理出生醫學證明、親子 鑑定，幫助落戶。

報導說，新華社報導，犯案人黃某說，「我原先有個家庭，後來因工作原因離婚了，有兩個孩子。兩年前認識了現在的女友，有了十個月的兒子。不久前她突然走了，把錢都帶走了，我帶著孩子什麼事都做不了……」這段慘痛的經歷把QQ群裡不少網友打動了。殊不知，這是他編造的故事。

一個名為「SL班同學群」的微信群裡的非法送養信息（10月17日翻拍）。知情人解釋，群友交流用的是暗語，「S」代表送養，「L」代表領養，「補8」的意思是領養方願意出8萬元的補償費。（新華社）

今年1月，由於與女友多次發生爭吵，加上酒水生意經營慘淡，黃某花了50元加入一個網路送養QQ群，決定瞞著女友把兩人所生十個月大的兒子送養給家住河北的鄧某夫婦，雙方以6萬元的價格達成交易。

不久後，黃某某的女友返回廣州，從手機 聊天紀錄裡發現了兒子被賣的真相，隨即向警方報案。

報導說，今年4月，為打擊網路送養兒童的不法行為，騰訊、知乎等網路平台對涉及「兒童送養」的違規內容和群組進行了清理和整治。網路送養轉入更為隱秘的角落，從大眾化網路平台潛入母嬰社區。

送通常送養的女孩價格是5萬到6萬元，男孩的價格是8萬到10萬元。有些嬰兒是「預售」的，出生前已經談好價格。

為逃避法律制裁，很多人會用「保證金」「補償費」「感謝費」這類說法掩蓋買賣兒童的事實。很多人刻意講述悲慘故事，強調自己走投無路，不是人販子，卻在發出孩子的照片、視頻後公然出價。

有的媽媽不願意暴露自己的身分，在黑中介幫助下，冒用他人身分給孩子辦理出生醫學證明。

中介還會提供造假的親子鑑定報告。他提供的一個案例顯示，在男方、女方、孩子均未到場的情況下，用假名字、假照片和中介備好的假血樣，廣東華醫大司法鑑定中心作出了孩子與男女方為親子關係的司法鑑定報告。但實際上，孩子與這對男女毫無血緣關係。

目前，廣東華醫大司法鑑定中心已停止受理司法鑑定業務，接受調查。