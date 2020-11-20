于歡從無期徒刑變關5年 叫醒「正當防衛」沉睡條款

「山東辱母殺人案」當事人于歡。（取材自紅星新聞）

「山東辱母殺人案」當事人于歡從一審依故意傷害罪被判無期徒刑，到二審改以防衛過當判刑五年，媒體評論認為此案是激活了正當防衛制度的標誌性個案。評論指出，在這起案件之前，鮮有公民的自衛行為被認定為正當防衛事例，于歡案叫醒了這條「沉睡條款」，不僅是當時的一大突破，更帶動了司法風向的變化。

新京報社論、人民法院報評論指出，在時代的洪流中，有的個案轉瞬而逝；有的個案則讓司法朝著更加良善的方向運行，于歡案就是後者。在這起案件中，公眾將目光聚焦於正當防衛條款，呼籲司法做出改變。當時，如何激活沉睡的正當防衛條款，如何在案件的判決中兼顧道德、法律和人性，成為公眾熱議的話題。

于歡案是正當防衛條款在司法實踐中的標誌性事件。于歡沒有被判無罪，但在當時，被認定「防衛過當」已是一大突破，更帶動了司法風向的變化。于歡獲刑五年，實際羈押時長約四年七個月，獲得減刑提前出獄，為于歡案續上相對完滿的結尾。

評論指出，事實上，近年已有部分類似案例，自于歡案後，從「崑山反殺案」，到麗江「唐雪反殺案」、福州「趙宇見義勇為案」、淶源「王新元反殺案」等，一件件正當防衛案件都得到司法認定，這是制度和司法實現華麗轉身，也是司法與民意的良性互動。

今年9月3日，最高法、最高檢與公安 部發布了「關於依法適用正當防衛制度的指導意見」，明確特殊防衛的具體適用，這樣一來，司法機關在認定正當防衛時，將擺脫之前「裁量過於隨意」的不足，定性更加精準，更能體現司法的公正性、合理性，也更契合公眾的正義訴求。

嚴格來說，于歡並不是改變潮水方向的人，但在潮水之中的于歡案，卻成了流速的改變者。于歡的出獄了，對他而言是一個小時代終結了，但司法的進步仍無止境。