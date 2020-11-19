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系領導伸狼爪還逼叫爹？ 西安女音大生自縊

中國新聞組／北京19日電
留下遺書自殺的西安音樂學院女大生。（視頻截圖）
留下遺書自殺的西安音樂學院女大生。（視頻截圖）

西安音樂學院一名女學生2018年自殺，她遺書中寫到，受到鋼琴系原書記梁某性騷擾，讓她叫其爸爸，對她動手動腳，還被威脅如果說出去要讓她在鋼琴系待不下去。家長向省紀檢委舉報，目前省紀委已立案調查。

梨視頻報導，家長表示，女兒因學習成績良好，相貌不錯，被梁某盯上。梁某以發展孩子入黨為理由多次接近，讓她到自己的住所、辦公室做出各種非常下流的動作，孩子被嚇得不敢和家裡人說。

2016年12月，家長曾到西安看望女兒，突然發現女兒要跳樓自殺，兩、三次都被同學攔住，便向系裡請假休學，回家後女生將自己受騷擾的過程告知父母。

休學一年後女學生復校，梁某更是威脅女生要是敢不從、敢胡說，就讓她在鋼琴系待不下去。2018年底，女生在租屋處留下一份遺書後自縊身亡。遺書中稱，梁某讓她叫其爸爸，並以長輩的名義對她動手動腳。他還經常炫耀其他乾女兒對他如何的好。

2020年5月，省紀檢委介入成立專案組。女生父親稱，梁某曾向他們索要16.7萬元（約2.5萬美元），還威脅孩子不讓她發聲。目前省紀委已立案調查。

女大生留下的遺書提及梁某讓她坐在他腿上摸來摸去。（視頻截圖）
女大生留下的遺書提及梁某讓她坐在他腿上摸來摸去。（視頻截圖）

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