人行道上騎單車 貴州女老師被迫上電視道歉

貴州省黔南州福泉市一名女老師，只因在人行道上騎自行車，竟被迫上電視公開道歉。（取材自上游新聞）

貴州省黔南州福泉市一名中學女老師，只因在人行道上騎自行車，違反「道路交通安全法」，竟被迫上電視向全市公開道歉。

來源：YouTube

重慶日報旗下新媒體上游新聞報導，福泉市早前曾表態要創建「全國文明城市」，但最終名單公布後福泉市今年落榜。該市隨後開始將交通違規者，在當地主流媒體上公開曝光。

報導稱，這名聶姓女老師在長約45秒的電視公開檢討中表示，11月9日，她在福泉市政府紅綠燈處駕駛非機動車在人行道上行駛。

女老師在電視上公開認錯稱，「本人的行為嚴重違反了『道路交通安全法』的規定，這是不文明行為，我深刻認識到了自己的錯誤。」

聶姓女老師向福泉市全市人民道歉，並表示未來將會嚴格遵守相關規定，做一個文明市民，為福泉市創建文明城市作出積極貢獻。

女老師任教的福泉中學常務副校長張光奎也在當地媒體公開表態說，「發生這樣的事情我們作為教育 單位感到很慚愧。」張光奎表示，福泉中學將加強師德師風教育、法律法規教育，「為我市全國文明城市創建貢獻力量」。

根據「道路交通安全法」相關規定，人行道屬行人專用道，非機動車若要借道，只能在人行道上推行。今年6月，上海閔行交警發布稱，非機動車在人行道上騎行將處以人民幣 50元罰款，但福泉市的處罰標準並未見有公開報導。

針對此事，網友多質疑，只是在人行道上騎自行車，有嚴重到得上電視公開檢討嗎？有網友表示，那自行車應該在哪兒騎？機動車道不能騎，路邊也不行，因為總是停著許多車。

還有網友說，福泉市「用不文明的方法懲罰不文明行為，這種城市評不上（文明城市）不奇怪」。

澎湃新聞報導，福泉市委宣傳部文明辦一名工作人員表示，他們已經關注到網絡上對於女教師違規道歉的相關輿論，「市裡面在進行文明城市創建（工作），我覺得大家都應該遵守（規則）。」

這名工作人員還表示，一旦被發現存在不文明行為，所有市民都得透過媒體向廣大市民公開道歉，這是依據福泉市今年發布的「關於開展不文明行為『曝光』行動的通告」。