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富商人心惶惶！孫大午被抓後…南京前首富楊宗義也被逮

中國新聞組／上海19日電
南京前首富楊宗義遭指涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，17日遭拘捕。（取材自澎湃新聞）
南京前首富楊宗義遭指涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，17日遭拘捕。（取材自澎湃新聞）

繼河北企業家孫大午及其家人被捕、企業被強制接管後，南京前首富楊宗義17日也傳出被刑事拘留，遭指涉嫌非法吸收公眾存款犯罪。由於中國國家主席習近平才剛考察過南京等地，拘捕行動引發中國民企人心惶惶。

自由亞洲電台報導，揚州市公安局17日發布通告，指南京前首富楊宗義控制的福信公司，以高額利息為誘餌，向社會不特定公眾吸收資金，涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，17日對福信公司夏衛國等犯罪嫌疑人、實控人楊宗義採取刑事強制措施。

另據中國自媒體消息稱，楊宗義被刑事拘留後，政府有關部門已經控制了楊控制的南京福中集團總部，目前，集團所有高管被要求不得離開公司。

位於南京的福中集團，在上世紀90年代依靠電子消費起家。楊宗義當年作為南京大學化學系的高材生，畢業後歷任南京市醫藥管理局宣教處團組織負責人，南京市環保局環境保護研究所團總支書記。其後辭職經商。

揚州商人朱金忠表示，最近當地警察在調查民企是否有違法行為，他認為在楊宗義被查之後，還會有企業被處罰，特別是民營企業家現在有民主意識，不太聽政府的話，「這批人已經對他的政權構成威脅」。

山西太原商人王維安也表示，當地警察也在抓商人，他認為警察此次抓人是為了斂財，很多商人對此感到恐懼。

報導指出，河北學者劉先生說，最近民有企業家被查處的情況非常普遍，不完全是地方政府財政困難所導致，「現在很多地方政府財政困難，但是他們整治了一個民營企業家，沒收了一個企業，可以搜刮到一大筆錢，緩解地方政府的財政困難，根本原因還是國進民退的策略。國有企業對一些經濟命脈的壟斷，已經達到無以復加的程度。」

江蘇常州維權人士張建平表示，中國近期左傾思潮起死回生，警方大張旗鼓宣布抓捕富商，令人對改革開放表示擔憂，「江蘇福信公司是涉嫌非法集資犯罪，實際就像馬雲所說的接管問題，那麼非法集資確實擾亂金融秩序，他跟孫大午被捕是完全不一樣的案子。透過這些案子我們看到問題出在哪裡，這些壟斷的所謂國有公司為什麼不去查？所以民企就很擔心這個問題。」

中國 警察 公安

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