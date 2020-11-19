殘疾按摩師反殺闖入醉酒男獲刑4年 網友：還有天理嗎？

被害人呂某強行破門闖入，造成足療店大門損壞，修好後仍可看出變形嚴重。(取材自上游新聞)

遼寧一家足療店的殘疾按摩師前年在一名醉酒男子於凌晨闖入店內時，與之發生肢體衝突，並意外將醉男捅傷致死。當地法庭近日對該案宣判，殘疾按摩師被判故意傷害，獲刑四年。判決引發輿論譁然，有網友怒道「還有天理嗎？」

上游新聞報導，2018年9月18日凌晨2時許，位於撫順新撫區五道街的炫驛足療店已經打烊，店內三名按摩師已經休息。住在一樓的殘疾人按摩師于海義突然被一陣急促的砸門聲吵醒，他看到門外一名疑似醉酒的呂某不停地用力砸門，稱要進店做足療。于海義並未開門，他告訴對方：「己經停止營業，休息睡覺了。」

呂某並未停止下砸門的動作，還大聲辱罵，欲進入店內。驚慌中，于海義返回屋內取出折疊刀，來到大門附近，此時呂某已將門推開強行進入室內，二人廝打起來。于海義持折疊刀刺中呂某腹部一刀，致其倒地。

在二樓休息的叢某、王某聽到廝打聲後來到一樓，趕忙叫救護車。于海義則拿來了布，試圖為呂某包紮傷口止血。救護車抵達後，于海義和一名按摩師隨救護車將呂某送至撫順礦務局醫院，于海義在支付了醫療費 用後離開。經搶救，呂某因失血過多死亡。

報導指出，案卷資料顯示，于海義得知「呂某救不過來了」後，曾心灰意冷地一度決定以命抵命，便打車到父親墳前，欲了結自己的生命，所幸隨後遭到妻兒的阻止。

經兒子和前妻的勸說，于海義於案發當日到派出所主動歸案。2018年9月29日，于海義被批捕。

2019年11月15日上午，于海義故意傷害案由撫順市中級人民法院在撫順市看守所法庭開庭審理。呂某家屬提出喪葬費、精神損失費等人民幣 82萬餘元民事賠償，要求判處于海義死刑。

撫順市人民檢察院認為，于海義行為屬於防衛行為，但被害人呂某實施不法侵害時並未使用凶器，尚未嚴重危及人身安全，而被告人于海義卻使用刀具進行防衛，並致呂某死亡，其防衛行為明顯超過必要限度，屬於防衛過當，應當以故意傷害罪（防衛過當）追究其刑事責任。

今年11月18日，撫順市中級人民法院就該案正式宣判，于海義犯故意傷害罪，被判處有期徒刑四年。賠償附帶民事訴訟原告人經濟損失人民幣35萬元。

對此，網友表示，「這個真的要上訴」、「侵入自有領地任何手段都不為過」、「凌晨強行闖入私人領地，殘疾人一般打不過正常人，對方醉酒，行為不可預測，借助棍棒或刀，這是一般人都會採取的行動。這是正當防衛。」

更有網友說，這是「受害者被當加害者」，「撫順法院是在鼓勵犯罪」。