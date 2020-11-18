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習近平智囊…鄭永年星國涉性騷 查無證據

中國新聞組／北京18日電
雖無證據證明屬實，但鄭永年曾做出未經同意就擁抱女職員的行為，因此給予書面警告。（中新社資料照片）
雖無證據證明屬實，但鄭永年曾做出未經同意就擁抱女職員的行為，因此給予書面警告。（中新社資料照片）

新加坡國立大學日前公告，對東亞所前所長鄭永年被控非禮案，雖無證據證明屬實，但他曾做出未經同意就擁抱女職員的行為，因此給予書面警告。

綜合媒體報導，鄭永年曾應邀出席中共總書記習近平在北京主持召開的經濟社會領域專家座談會並發言，因此被視為習近平的智囊之一。

他被指控在東亞所所長任內，多次對女性性騷擾，包括曾在一個會議上，將手放在一名女職員的肩膀和頭上；在會議上，擁抱女職員，並拍臀部；以及在拍群體照時，撐住東亞研究所職員的背部。

報告提到，鄭永年承認在辦公室擁抱該女職員，但否認拍臀部或觸摸她的臀部。而除了鄭永年本人承認的「擁抱」，調查委員會指出，缺少證據，其他指控的真實性無法證實。

新加坡國立大學表示，鄭永年的性騷擾指控雖無證據證明屬實，但他在工作會議上，未經同意擁抱東亞所女職員，這個行為在「專業環境下不合適」，違反了該校職員行為守則。根據該校規定，相關處分是給當事人書面警告。

9月28日，上海交通大學成立政治經濟研究院，並聘任鄭永年為教授、名譽院長，校方還為他舉辦盛大的公開儀式。

鄭永年返回中國後出任香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長，目前活躍在中國學界與輿論場，他時常接受採訪暢談中美關係、東亞局勢，並闡述習近平的經濟政策。

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