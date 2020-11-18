習近平智囊…鄭永年星國涉性騷 查無證據

雖無證據證明屬實，但鄭永年曾做出未經同意就擁抱女職員的行為，因此給予書面警告。（中新社資料照片）

新加坡 國立大學日前公告，對東亞所前所長鄭永年被控非禮案，雖無證據證明屬實，但他曾做出未經同意就擁抱女職員的行為，因此給予書面警告。

綜合媒體報導，鄭永年曾應邀出席中共總書記習近平 在北京主持召開的經濟社會領域專家座談會並發言，因此被視為習近平的智囊之一。

他被指控在東亞所所長任內，多次對女性性騷擾，包括曾在一個會議上，將手放在一名女職員的肩膀和頭上；在會議上，擁抱女職員，並拍臀部；以及在拍群體照時，撐住東亞研究所職員的背部。

報告提到，鄭永年承認在辦公室擁抱該女職員，但否認拍臀部或觸摸她的臀部。而除了鄭永年本人承認的「擁抱」，調查委員會指出，缺少證據，其他指控的真實性無法證實。

新加坡國立大學表示，鄭永年的性騷擾指控雖無證據證明屬實，但他在工作會議上，未經同意擁抱東亞所女職員，這個行為在「專業環境下不合適」，違反了該校職員行為守則。根據該校規定，相關處分是給當事人書面警告。

9月28日，上海交通大學成立政治經濟研究院，並聘任鄭永年為教授、名譽院長，校方還為他舉辦盛大的公開儀式。

鄭永年返回中國 後出任香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長，目前活躍在中國學界與輿論場，他時常接受採訪暢談中美關係、東亞局勢，並闡述習近平的經濟政策。