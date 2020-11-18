遭疲勞審訊…滇男冤獄26年 索國賠1155萬

何學光拿著無罪的判決書。（取材自澎湃新聞）

雲南男子何學光因1994年一起爆炸致死案，被判處無期徒刑，關押至今已26年。期間，何學光不斷申訴，認為案件缺乏直接證據，而何學光的有罪供述是在長時間疲勞審訊後作出的。今年9月，紅河州中院宣判何學光無罪，當庭釋放，讓何學光成為江西張玉環之後，冤獄時間第二長的無罪歸來之人。何學光日前提出國賠，要求人民幣 1155餘萬元（約176萬美元 ）賠償。

澎湃新聞報導，1994年4月，紅河州彌勒市發生一起爆炸案導致一人死亡，警方逮捕同鄉的何學光，認為他與隔壁村的人打架，懷恨在心，製作炸藥報復。一審認定何學光犯故意殺人罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。

何學光以沒有實施犯罪為由，不斷提出上訴。2020年8月18日，紅河州中院審判認為，原公訴機關指控何學光犯故意殺人罪的直接證據只有何學光的有罪供述，在案的其他證據，如現場勘查筆錄、屍檢鑒定結論、扣押物品清單、證人證言等證據，並不能證實何學光故意殺人的事實。何學光的有罪供述是在長時間疲勞審訊後作出的，移送檢察機關審查起訴後即推翻了所作的有罪供述，其有罪供述的真實性、合法性存疑，不能作為認定故意殺人的依據。

何學光日前向雲南省高院 提出國家賠償申請，各項賠償金共計1155餘萬元。要求賠償義務機關和原案件承辦人公開道歉，恢復其名譽。