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85→30公斤…山東不孕女被婆家餓肚子 木棍抽死

中國新聞組／上海18日電
方某洋小時候與父母合照。（取材自荔枝新聞）
方某洋小時候與父母合照。（取材自荔枝新聞）

山東一名23歲女子方某因不孕遭婆家虐待致死，婆家不給她食物吃、用木棍抽她、冬天要她在屋外罰站，導致方女死時僅60多斤（約30公斤）。禹城法院一審判決，對被告從輕處罰。家屬不服上訴，德州中院裁定發回重審。

來源：YouTube

荔枝新聞報導，表哥說方女婚前身體健康，沒有什麼疾病，「就是精神狀態不是很好，反應慢點，生活能自理，曾經打過工，一般的活都能幹」。

方女與張男2016年結婚，家人聽說方女在婆家被虐待，但每次去張家找人，卻被對方以外出打工不在家的理由阻攔。

婚後方女僅回過一次娘家，當時丈夫張男與方家爆發衝突，張男稱方女智力有問題想要回彩禮，方女的父親不同意，喝醉的張男與方父吵了一架。

2018年，方父重病去世，方女不被允許回娘家，沒來得及見父親最後一面。

經調查，因為方女曾流產，且一直未能懷孕，使夫家人很氣憤。所以公公張某、婆婆劉某、丈夫張男多次對方女實施餓肚子、用木棍抽打身體、冬天在屋外罰站等虐待行為，2019年1月31日多次毆打方女致其死亡。

方女表嫂表示，結婚前方女身高176公分，體重160斤到170斤（約80到85公斤），離世時僅60多斤，瘦成一把骨頭了，而且身上有很多傷痕。

方女婆婆供述，方女與兒子結婚後，發現她行為異常，得知她有精神疾病。再後來他們發現方女無法生育，通過就醫檢查和打聽得知，她之前和別的男人流過產，於是對方女從口頭數落演變為餓飯和毆打。

禹城市法院今年1月作出一審判決，因被告三人歸案後均能如實供述犯罪事實，故從輕處罰，判處被告三人兩至三年不等的徒刑，附帶賠償人民幣42562元（約6500美元）。家屬不服上訴，德州市中級人民法院裁定發回重審。

方某洋小時候與父母合照。（取材自荔枝新聞）
方某洋小時候與父母合照。（取材自荔枝新聞）

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