小伙賣房成百萬富翁 損友連環詐騙…拐走40萬

臨安法院就連環詐騙案進行遠距審理。（取材自南國今報）

浙江杭州臨安區的34歲阿海，賣掉父親杭州市區的一套房子，瞬間成了百萬富翁，但也吸引騙徒上門；這群騙徒採取「迂迴戰術」，先跟阿海變成朋友，再數度製造事故，騙走阿海高達40萬元（人民幣 ，下同，約6.1萬美元 ）。

南國今報報導，阿海賣掉父親房產獲得170多萬元人民幣（約30萬美元），同村的44歲大偉因此心生歹念，主動結交阿海，甚至幫忙介紹女友，還替有車但沒駕照 的阿海安排司機葛濤。

在阿海陪女友小佩回老家時，又認識房產中介李樹，並付了17萬頭期款，準備買下30多萬元的房子當婚房。不過，其實大偉、葛濤、小佩、李樹都是一夥的，小佩更是李樹的現女友、葛濤的前女友。

這夥人從騙阿海買婚房開始，先後導演數場騙局，包括唆使阿海迷姦小佩、並謊稱女方服藥心臟病發須高額治療費；假稱託交警隊處理阿海無證駕駛、謊稱阿海汽車遭拖吊須花錢消災；找人冒充阿海無證駕駛的舉報人，與阿海發生衝突後假裝傷勢嚴重須治療……，李樹、葛濤等5人策畫了6起詐騙，騙得40萬元。

臨安法院一審判處李樹有期徒刑六年二個月，及罰金人民幣6萬元；葛濤有期徒刑四年，並處罰金人民幣4萬元；其餘三名被告人分別被判處三年十個月至二年四個月不等的有期徒刑，並處罰金。同時須將騙得的40萬元還給阿海。