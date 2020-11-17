以為「月老想到我了」…誰知竟被「殺豬盤」盯上了

「婚戀交友」詐騙的大本營，桌子上擺滿了電腦和手機，「女員工」們正與「男朋友」聊得熱火朝天。（取材自化州公安）

在網上偶遇貼心好女孩，不但話語投機，還被噓寒問暖…許多人會情不自禁的以為「月老終於想到我了」，但其實是「詐騙集團 盯上你了」。廣東省化州市警方日前宣布，成功破獲一個「婚戀交友」為幌子，進行電信網路詐騙的犯罪窩點，團伙中僅僅扮演「空中情人」的年輕女子就多達50人。

化州公安指出，這個詐騙團伙以湛江籍的許姓、化州籍的李姓、彭姓嫌犯為首，團伙成員清一色為女青年。她們以「婚戀交友」為名，一步步引誘男事主入套，贏得好感後，再來「殺豬盤」。常以公司開業或自己生日為由，向對方討要花籃、禮物等。該團伙落網時，其詐騙涉案金額達100多萬元，被騙的男事主來自全國各地。

警方指出，許姓等嫌犯在化州市北岸六街租下兩層寫字樓，雇用幾十名女青年，以「網聊賣酒」為名「殺豬盤」，每月底薪2000多元，全勤另有500元獎金。每人配發1至2台手機 ，讓其申請微信 號。公司再通過「某音」引流，為「員工」的微信號添加大量的男性好友。「員工」按照公司提供的「話術劇本」與男事主聊天，贏得其好感後實施詐騙。

詐騙內容分為三類，第一類是巧立名目銷售白酒，從中賺取利潤。第二類是詐稱自己生日，向對方討要生日禮物，對方答應後，再把公司的虛擬的空殼微店鏈接給他，下單的錢就直接進入公司帳戶。第三類是以創業為名討要開業花籃，手段與第二類相同，成功後均可獲得分紅。

警方指出，在該團伙的「總部」，僅現場查扣的電腦就多達100多台，手機更超過200部，還有大批「話術劇本」等指導教材。