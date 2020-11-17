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閩2男姦幼女判4年半 網友炸鍋：變相引導淫蟲犯罪

中國新聞組／北京17日電
姦幼女只被判刑4年半，被網友罵翻。（取材自微信，示意圖）
姦幼女只被判刑4年半，被網友罵翻。（取材自微信，示意圖）

福建惠安法院近日判處姦淫幼女案的2名被告，各判有期徒刑四年六個月，在輿論和法律界引發不小的爭議。

海峽都市報報導，被告人之一，近50歲的陳某於今年8月在自家客廳，把鄰居5歲女孩小月抱至床上強姦，事後，小月跑回家中告知母親，其母親遂向公安機關報案；另一名年約24歲，從外地來惠打工的被告人黃某，將正在樓道玩耍的年僅7歲的小紅誘騙至家中臥室內，不顧小紅反抗，強行實施姦淫行為，還威脅不准告訴家長，小紅母親得知後，也向公安機關報案。2名被告隨後被捕到案。

報導說，2起案件經惠安法院審理，認為2名被告針對無防衛能力的幼女性侵害，依法應從重處罰，鑑於2名被告歸案後自願認罪認罰，予以從寬處罰，分別以強姦罪，判處二被告人有期徒刑四年六個月。

儘管涉事判決中都提到了「歸案後自願認罪認罰，予以從寬處罰」，但強姦5歲、7歲的幼女僅獲刑4年半，有人質疑：難道僅因為「二被告人歸案後自願認罪認罰」，就可以從寬處罰？

有法界認為，強姦5歲或7歲這樣低齡的幼女，卻只因「歸案後自願認罪認罰，予以從寬處罰」就將最低量刑點確定為量刑起點，確實值得商榷。畢竟，認罪認罰是「可以」對被告人從輕、從寬處罰的情節，而不是「應當」從寬處罰的前提，這並不能抵消被告人造成的社會危害。

網友也紛紛表示不滿，「合理嗎？變相引導淫蟲犯罪吧」、「從重處罰四年半？！不從重是不是當庭釋放了？尼瑪」、「就是這麼保護未成年人的？」、「才四年半嗎 這是處罰還是鼓勵啊」、「4年半……真的『重判了』呢，受害者一個5歲一個7歲，畜 生不如」、「強國的法律真牛逼」、「中國的法律越來越用來保護凶手了」。

公安 性侵 中國

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