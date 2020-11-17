慘！福建老人出殯當天 親屬巴士墜谷…3兒2媳當場亡

巴士翻覆墜入山澗，救援隊將傷者抬出。（取材自微信）

福建一名老人日前去世，在從村子往火葬場的途中，親屬搭乘的巴士發生事故，翻落山谷，共造成九人死亡、五人重傷，老人的三個兒子和兩個兒媳不幸當場去世，司機也在事故中身亡。

紅星新聞報導，事發當天，該輛巴車從當地西洋村前往南平火葬場，車上載的均為老人親屬。事發地為附近一座橋，連接著兩座山，橋下是山澗，村民說，「雖然路面都是水泥硬化的，但是路過之前有一個連續的下坡，緊接著一個大彎，在一兩年前也出現過一次車禍 ，當時車上運的都是木頭，所以沒有人員傷亡」。

死者家屬謝先生表示，他的姐姐、姐夫在這場車禍中不幸去世。而事發前一天，他還去參加了老人的追悼會，結束後他便匆匆離開，返回南平，「沒想到第二天就發生了這樣的事情，當天早上他們一起去為老人出殯，事情發生後，我們家屬很傷心」。

謝先生說：「老人的三個兒子、兩個兒媳當場走了，我姐的大兒子才29歲，在三個月前騎摩托車出了車禍，現在還躺在醫院裡，沒有自理能力，之前都是姐姐和姐夫輪流照顧，現在都沒人照顧。而她的小女兒才十三、四歲，還在上初中。」

另一位家屬表示，事發後，更可憐的是他們的孩子，「謝先生的姐姐、姐夫今年均已50多歲，都是村裡的農民，其大兒子車禍後，曾在大病平台發起救助籌款，還欠了一些錢，醫藥費也成問題。而老人的小兒子是離異家庭，留下兩個小孩，大的十二、三歲，小的才七歲，接下去真的不知道該怎麼生活了」。