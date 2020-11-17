這般人民保母！江蘇90後民警嫖娼後反敲詐妓女 還強迫口交…

江蘇常州一民警勒索賣淫女子的消息引起社會關注。圖為示意圖。（取材自江蘇網）

江蘇常州一名90後方姓警員，在嫖妓後拿出警官證，以宋姓妓女賣淫為由，威脅要將其帶至公安 機關處理，成功敲詐1萬元（人民幣 ，下同，約1522美元）後，他又強迫宋女為其口交。案發後，方男被逮捕。

澎湃新聞報導，中國檢察網近日公布一份江蘇省常州市鍾樓區人民檢察院起訴書，被告人26歲方姓男子，原是常州市某派出所民警，因涉嫌敲詐勒索罪，於6月25日被常州市公安局鍾樓分局刑事拘留，7月9日被批准逮捕。

該案由常州市公安局鍾樓分局偵查終結，方男涉嫌敲詐勒索罪、強制猥褻罪，於9月3日向常州市鍾樓區人民檢察院移送審查起訴。

事緣方男於6月18日晚，在鍾樓區與宋姓賣淫女發生性關係。嫖娼結束後，方男為勒索財物，向宋女表明自己是警察 ，亮出警官證，以宋賣淫為由，要將其帶至公安機關處理進行威脅。宋女求饒並提出向方男支付1萬元以求不被處理。方男通過微信收取宋女的1萬元轉帳後，為尋求刺激，又要求被害人宋女為其口交。案發後，方男主動投案，如實供述罪行；退賠全部贓款，取得諒解。

檢方表示，因證據收集程序合法，足以認定指控事實。方男對指控的犯罪事實和證據沒有異議，自願認罪認罰。

檢方認為，方男敲詐勒索公私財物，數額較大，其行為觸犯了刑法第274條的規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任；方男以脅迫方法強制猥褻婦女，其行為觸犯刑法第237條第一款的規定，犯罪事實清楚、證據確實、充分，應當以強制猥褻罪追究其刑事責任。

檢方在起訴書中表示，方男一人犯數罪，但犯罪以後自動投案，如實供述自己的罪行，可從輕或者減輕處罰。據刑法第176條規定，提起公訴，請依法判處。