畸戀!護士在副院長家樓頂上吊 遺書曝曾為他打胎

網傳涉事護士的照片。（取材自微博）

安徽宣城市一名26歲鄧姓護士，10月14日被發現在醫院副院長住所的樓頂上吊身亡。手機 簡訊洩露她和已婚副院長的不倫戀情，並曾為對方墮胎 。11月16日，地方政府發布通報指有關部門已介入，副院長被免去黨政職務，接受調查。

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澎湃新聞報導，死者的鄧姓表弟表示，表姐10月14日在郎溪縣人民醫院副院長陳某的住家樓頂自殺身亡，遺書寫道：「我這次真的扛不下來了，對不起媽媽，從打胎那段時間裡，陳（某）他無數次的欺騙我……我太愛他，也太恨他了。」

鄧先生並出示一份今年9月29日、南京腦科醫院開出的診斷書，顯示表姊因不倫戀及墮胎，感覺上當受騙、被語言攻擊，呈現身心「抑鬱狀態」。

據死者家人透露，2019年10月，在一次醫院組織的外地考試期間，鄧女遭到副院長性侵，後來在對方的花言巧語下，兩人發展成情人關係。她還曾經為副院長流過兩個孩子。然而副院長當時獲知此事，卻冷漠回應，自己老婆和別的女友已經墮胎過多次，「對此已經麻木不仁。」

而據警方修復死者手機簡訊也發現，婚外情及墮胎一事屬實。死者父親更表示，男方曾表示願付32萬人民幣 （約4萬8647美元）私了，前提是不再發聲。

此外，家人對她的死亡也有所懷疑，因為鄧女身高有160公分，而當時上吊的地方根本沒有她高，所以遺體的腳幾乎是跪在地上的。家屬認為，這非常不正常。

郎溪縣人民醫院對此事件回應稱，涉案副院長陳某已被免職；其涉嫌違紀問題，縣紀委監委已立案調查。事後，該名副院長身分被查出是該院五官科主治醫師，2002年畢業於皖南醫學院臨床專業，擅長耳鼻喉科常見病、疑難病診治。