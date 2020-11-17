案中案！男30年前殺3人逃亡 姦人妻慘遭分屍

警方搜尋命案證據。(取材自安徽網)

30年前，寧靜的安徽含山某村發生席某與父母一家三口遇害案件，震驚社會。凶嫌凌某青潛逃，並兩次「人間蒸發」；30年後，警方千里追兇，今年11月在命案「案中案」裡揪出了已經死亡六年的凌某青，成功偵破沉寂30年的「1990·6·4」故意殺人案，並揭開浙江省一起命案的隱情。

合肥之聲報導，1990年6月4日凌晨。含山縣公安 局接到報警：家住仙踪鎮的席某及其父母在家中被殺害。警方偵查發現，死者席某的前夫凌某青有重大嫌疑。

隨後，辦案民警在凌某青家中搜查出多件帶血的物證。根據相關痕跡證據，警方確定，凌某青是這起命案的製造者，然而此時凌某青已經不知去向，「人間蒸發」。

多年後，警方發現，凌某青冒充江西上饒籍男子熊某毛的身分。與凌某青一起生活的還有熊某毛的妻子吳某、兒子熊某飛以及兒媳、孫子。然而到了2014年，凌某青再次「人間蒸發」，吳某等人也離開了義烏市。

今年10月中旬，警方突然發現，居住在浙江省義烏市的熊某毛和凌某青長相極為相似，專案組立即奔赴義烏。

警方發現，熊某飛現獨自在江西南昌市務工，母親吳某在上饒老家帶孫子，而她的媳婦據說已經在2014年離家出走。針對蹊蹺的「2014年」，今年11月初，警方決定正面接觸吳某、熊某飛。在分別詢問中，兩人的說辭完全不一樣。經過交鋒，熊某飛最終交代：「是我殺了凌某青！」

33歲的犯罪嫌疑人熊某飛說，大約在1990年末，淪為乞丐的凌某青討飯來到他們家充當勞動力。沒多久，凌某青竟霸占他的母親吳某並帶其到義烏打工。

20年多後，熊某飛結婚生子。因生活所迫，一家三口只能和身處義烏的母親、凌某青在一起生活。但讓人沒想到的是，凌某青強姦了他的妻子，最終導致家庭破裂。事情敗露後，凌某青公開威脅他：「我以前在老家把我妻子和她家裡人殺了，你敢反抗我就再殺你全家！」熊某飛選擇了忍氣吞聲。

2014年年末的一天晚上，凌某青吃飯時動手打了熊某飛的兒子，一直忍讓的熊某飛最終爆發，趁著凌某青睡著後，他用錘子將其殺害並分屍，掩埋在義烏市郊外的一處荒山裡。

今年11月9日開始，警方調集多台挖掘機前往拋屍地點周邊開展地毯式搜尋。警方11日終於挖出了被編織袋、塑料袋層層包裹的屍骸。經法醫鑑定，這具屍骸正是凌某青。