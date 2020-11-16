「假靳東」又害人…大媽報警稱「懷了靳東的種」

網路上有人利用靳東名義與粉絲互動。（取材自微博）

最近網路上「假靳東」案件頻傳，受害人多是上了年紀的婦女。這些大媽宣稱自己在網上和靳東談戀愛，不論家人如何勸說都不肯相信自己上了當。據調查，這些網路上的「假靳東」是詐騙集團 剪接靳東本人畫面，配上聲音模擬器做出來的。

綜合媒體報導，網上日前流傳一段視頻，一位50歲的大媽迷上了網路上的假靳東，便報警尋找靳東。民警表示，「你可以打電話找他，不要打報警電話」，大媽則表示並不知道靳東的手機 號碼。然後，大媽稱自己和靳東走散了18年，又警告民警別讓她生氣，稱自己懷孕了，被問到懷孕幾個月了，大媽表示三個月，再問孩子是誰的，大媽則高聲回應稱：「靳東的。」最後民警將該大媽送回了丈夫身邊。

上個月，還有另一位大媽表示，「靳東向她表白了，她要嫁給靳東」，該則新聞登上微博熱搜。這位大媽自從換成智能手機後，開始沉迷抖音 ，從早到晚都在看靳東的視頻，甚至茶不思飯不想，人也瘦了十斤（五公斤），並開始和丈夫分床睡。

之後，大媽離家出走，說與靳東透過網路相識相戀多時，要談婚論嫁，對方還要給自己買房子。在家人都勸說這是一個騙局，她依然堅持不改，甚至和兒子丈夫鬧翻，動手打人。

靳東工作室日前澄清，靳東從未開設任何短視頻帳號，這些短視頻假冒靳東的名義、利用靳東的形象與粉絲互動，以達到銷售產品以及其他利己之目。工作室表示，「靳東」系列帳號均非本人，嚴厲譴責並警告這種行為，稱目前已取證完畢，將通過法律途徑追究相關主體的法律責任。

據了解，短視頻上的「靳東」，實際上是假的，這些短片均是利用剪接技術合成，所謂「甜言蜜語」則是用聲音模擬器做出的語音。