河南1家6口被殺 同村嫌犯跳河亡 還有家屬追凶失聯

涉嫌殺害河南原陽一家六口的孫恒飛。（取材自封面新聞）

河南新鄉市一戶人家15日被發現慘遭殺害，3名成年人和3名小孩陳屍家中，警方經調查發現同村村民孫恆飛有重大嫌疑。孫恆飛棄車逃逸多時後，16日遺體在黃河打撈上來，法醫正在現場進行屍檢。

上游新聞報導，11月15日凌晨5時許，在趙姓村民報警之下，警方發現柴姓人家中3名成年人和3名小孩均已死亡，分別是79歲柴婦以及50歲兒媳馮女、29歲孫媳李女，以及李女9歲、5歲、2歲的三個孩子。

經初步調查，嫌疑人是31歲村民孫恆飛，逃跑時駕駛一輛白色奔騰越野車。另據大河報報導，15日晚間，孫恆飛駕駛車輛被發現遺棄在黃河北岸的一處堤壩附近，警方當時懸賞5萬元人民幣 （下同，約7594美元 ）緝捕。

村民表示，柴某家中還有馮女丈夫以及李女丈夫，「馮的丈夫目前在外面打工，聽到消息應該回來了；李某的丈夫聽說當時在家，但後來說是追（孫某）去了，有人打過他電話，通了，沒人接。若他也遇害，死得就不只6個人了。」嫌犯家屬稱，不知道是什麼矛盾讓他起了殺心。

另據封面新聞報導，村民表示，孫嫌與柴姓一家沒有什麼矛盾。「柴他們一家在村裡的口碑很好，沒聽說和人有過矛盾；孫某在外面打工，少有回到村裡，每次回村，看到人都會笑著主動打招呼，也是個挺好的人。」

該村民稱，對於孫嫌疑似殺死柴某一家，村裡人也感到很困惑，「不知道為什麼，完全沒聽說過他們有什麼交集。」另有村民表示，嫌犯是為情行凶。