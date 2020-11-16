山東男為救跳樓女被砸成殘 妻控對方家屬不聞不問

宋玉武保住一命，但不記得自己救過人，也忘記家人。（取材自新京報）

山東省平度市一名女子今年6月初企圖跳樓輕生，被一名在樓下工作的50歲貨櫃車司機宋玉武發現，和另八名熱心民眾試圖用棉被將她接住，豈料女子一躍而下剛好砸中宋玉武的頭部，宋玉武當場重傷倒地，女子送醫後也不治。宋玉武住院治療五個月後出院。但由於他頭部受重創，生活不能自理。宋玉武妻子表示，跳樓輕生女子的家屬從未探望過他們一家，連電話都沒打過。

綜合媒體報導，宋玉武的女兒宋志紅表示，經醫生診斷，父親腦內大面積出血，包括胸部及頸椎等多處骨折，「由於骨折的位置距離心肺太近，斷骨很容易刺到肺部」。

宋玉武的一名好友稱，宋玉武任職貨車司機，平日就在案發地點附近送貨，且很喜歡助人。

宋玉武雖然經過一個月的治療後保住一命，但原本熱心腸的他清醒之後，脾氣變得很暴躁，意識十分混亂。

目前，宋玉武還在家中休養。宋志紅表示，父親現在能認得一些家人和親戚，但身體還未完全恢復，左胳膊基本不能動，無法自己吃飯、上廁所，生活不能自理，需要家人照顧，後期還會帶父親去醫院治療。

宋志紅表示，事發後，家人通過籌款平台籌到約40萬元（人民幣 ，下同），已經花費了30萬，均用於父親的治療。

宋玉武妻子則表示，事故發生後，跳樓輕生女子的家屬從未探望過他們一家，連電話都沒打過。