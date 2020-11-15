噪音擾民險被潑尿…大媽戴無線耳機 靜音跳廣場舞

大媽戴上無線耳機跳廣場舞，不再讓噪音擾民。（梨視頻截圖）

廣場舞音樂聲音太大擾民的衝突與投訴層出不窮，甘肅蘭州卻30多位「乖」大媽戴上無線耳機，跳起「靜音模式」的廣場舞，贏得周圍居民、執法人員及網民一致點讚。

影音來源：YouTube

張掖路步行街是蘭州重要的商業街區，每日吸引大量市民、遊客；廣場舞早已融入這片街區。香港 01報導，該處有9個廣場舞團隊，約600人，每天準時出現，各自播放音樂，附近居民不堪其擾。其中一批廣場舞大媽自掏腰包添置無線耳機，跳起「無聲」廣場舞。據了解，每個無線耳機價值約人民幣 120元（約18美元 ）。

報導指出，廣場舞領隊劉女士表示，她所屬的舞蹈隊在這有十幾年，曾經晚上跳廣場舞時，險些遭到附近民眾潑尿。「張掖路位置比較特殊，有辦公樓、賓館、住宅等，的確聲音開大了，擾民不好」。她說，隊友們戴上耳機跳舞後，反應普遍較好，也並未影響大家跳舞時的節奏、整齊度等。「耳機可以調節音量，聲音可以比音響還大一點，戴上耳機後誰也不影響誰，我們感覺戴上耳機跳挺好」。她希望這種模式在全國甚至全世界推廣。

對於「無聲」廣場舞，附近居民及執法人員紛紛表示讚賞，也獲得不少網民好評，「滿足了自己的個人愛好，也避免了擾民投訴，挺好的。」「本來就該這樣，不能因為自己鍛鍊身體讓其他人為噪音買單…和諧社會靠大家自覺。」