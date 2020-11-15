離奇！路人被電線彈飛亡 7名被告喊「無辜」

現場監控圖顯示電線掉落的過程。（取材自杭州廣播電視台）

上海市閔行區去年12月9日發生一樁奇案。李偉（化名）沿著朱建路人行道行走，三個小時後被發現躺路邊綠化帶裡，送醫不治；根據法庭播放的證據視頻顯示，李偉被斷落地面的電線彈飛後，撞上電線桿墜落身亡，家屬起訴涉肇事7人，但7人卻不得其解。

杭州廣播電視台報導，視頻中，一輛白色蘇牌小客車從南向北行駛，捲起路面上的電線後，橫停在路中間；在畫面左上方不引人注意的地方，李偉被電線彈到倏地彈起，撞上電線桿。小客車葉姓車主稱，他曾下車檢查無任何異狀，後來警察 告知肇事致死，讓他一頭霧水。

電線為什麼會橫在路上？回看監控追溯後發現，這根電線是大約3個小時前，另一輛載重卡車拉斷的。報導指出，原來，周姓駕駛滬牌重型貨車，拖掛重型平板半掛車裝載的水泥預製板超高，預製板鋼筋裸露，將路口的架空線拉斷，該架空線固定在某電信公司所屬的電線桿上。

報導稱，電線被掛斷後，掉落在某公路管理所巡查範圍內。案發時架空線的離地高度為447.3厘米，低於電信巡查要求的高度；依《道路交通事故認定書》認定，拉斷架空線事故，周姓駕駛和無主電纜線所屬單位負同等責任。

一人的死亡，牽扯到了前後兩起事故。李偉家屬委託律師將周姓大貨車駕駛員及其所屬公司、葉姓小客車駕駛員、兩輛車投保的兩家保險 公司、某電信公司以及某路管所共7人一起告上法庭，索賠包括律師費在內共計人民幣 189萬餘元。

報導說，然而幾位被告卻在法庭上表示自己很「無辜」，認為其對死亡無因果關係，不應承擔那麼多，甚或不應承擔本次事故責任。目前，這樁奇案正在法庭進一步審理當中。