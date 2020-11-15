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太可惡了！警救起落水女子 卻被她一腳踹下河…

中國新聞組╱上海15日電
女子將救她的警察徐曉峰踹下河。（視頻截圖）
女子將救她的警察徐曉峰踹下河。（視頻截圖）

救人耗盡體力、凍得瑟瑟發抖的民警徐曉峰真的沒想到，大家拚盡全力才救到岸邊的女子，竟然一腳把他踹進了河裡，所幸隊友即時扔下救生圈，才及時脫險。

錢江晚報報導，徐曉峰因救人大腿上有大片紅腫的擦傷，他說，即使女子「恩將仇報」，下次遇到類似的情況還是會救的，因為這是「警察該做的事」。

報導指出，案發在11月8日下午3時許，蕭山城廂派出所接到通報，稱轄區東暘橋附近有一女子落水，疑似輕生。民警沈建歡帶領輔警隊員第一時間趕到現場，當時女子身旁剛好有一條河道清理船，船上的環衛工人正在施救落水女子，但女子並沒有理睬，也沒有做出任何呼救的舉動。

隨後，隊員韓銀剛迅速上船前往女子身邊，不停對其進行勸說開導，一邊用手緊緊拉住女子防止她沉入水中，另一邊隨船慢慢靠近河岸；然而女子依舊不願意上船，還和救援的隊員拉扯起來，在雙方僵持過程中，隊員也落入水中。

報導說，此時，巡特警大隊機動隊和摩托車應急小分隊的增援力量趕到現場，機動隊隊員徐曉峰、郁波加入救援行動，3名隊員配合默契，一手拽著救生圈，一手拉著落水女子。救援過程中，女子仍有牴觸，但最終於將女子拖到岸邊。

女子上岸後情緒依然激動，不但拒絕周圍民輔警的攙扶，甚至悄悄伸出右腿，一下就將毫無防備的隊員徐曉峰一腳踢下了河。

報導指出，原來跳河女子身體不適，丈夫帶她到醫院檢查，離開醫院後，兩人在路上發生激烈爭吵，爭吵過程中女子情緒越來越激動，當著丈夫的面跳河輕生。

拉扯中隊員落入水中。（取材自觀察者網）
拉扯中隊員落入水中。（取材自觀察者網）
河水冰冷，女子又極力抗拒救援，在水中拚命掙扎。（取材自觀察者網）
河水冰冷，女子又極力抗拒救援，在水中拚命掙扎。（取材自觀察者網）
隊員下水救援。（取材自觀察者網）
隊員下水救援。（取材自觀察者網）
三人齊心協力，竭力支撐，終於將女子拖到岸邊。（取材自觀察者網）
三人齊心協力，竭力支撐，終於將女子拖到岸邊。（取材自觀察者網）
徐曉峰大腿上有一大片紅腫的擦傷，隊友們認為可能是在救援過程中，由於落水女子不斷掙...
徐曉峰大腿上有一大片紅腫的擦傷，隊友們認為可能是在救援過程中，由於落水女子不斷掙扎，不小心磨到了岸邊的石頭受了傷。（取材自觀察者網）

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