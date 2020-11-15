「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師

王姓女教師和武姓男教師同年入職，女方婚前已和他發生性行為。(取材自微博)

山西太原一間高校的女教師與男教師通姦事件在網上瘋傳，事件緣於女教師的丈夫偶然下看到妻子的手機 聊天紀錄，發現妻子懷孕仍與男同事激戰，揭發一段維持兩年的姦情，丈夫也情緒崩潰。

香港01報導，王姓已婚女教師在婚前已與武姓男體育教師在校內到處「激戰」，婚後懷孕挺著大肚子仍未間斷，甚至產後哺乳期間仍與姦夫不用安全套進行性行為，因此要服用事後丸而停止要餵哺母乳。

報導指出，綠帽夫發現妻子與姦夫不堪入目的對話，憤而向校方投訴。

目前該校已將兩名男女教師給予黨紀政紀處分，調離教師崗位。

據報導，多張對話截圖顯示，王女2017年入職山西太原師範學院任教，武姓男體育教師亦同年入職，關係維持了兩年，時間橫跨女方未婚、結婚、懷孕、產後，更常在學校內幽會，「情慾足跡」遍布學校各處，比電影 情節更誇張。

報導指出，王男2011年和王女相戀，拍拖7年後於2018年結婚，翌年8月誕下兒子。妻子10月時回娘家坐月，11月突然提出想離婚，更稱自己被丈夫毆打辱罵，但卻拿不出證據，王男多次對話想挽回婚姻，直至今年9月底才從手機訊息知悉妻子的姦情。

報導說，該對姦情男女的對話截圖在網上瘋傳，對話提到「抓住一切機會各種摩擦」、「還沒滿足武老師現在的需求」。而許多網友卻「畫錯重點」，大嘆兩人對話沒夾雜粗口，卻將荒淫往事說得栩栩如生，比「金瓶梅」還生動。兩名教師將「約戰」稱成「上一節生理衛生課」，王女還叫對方「講課別太激動」、「我得聽聽課」等。

報導指出，事後，王女帶著兒子離開，要求離婚及得到孩子撫養權，王男及家屬多次希望見孩子被拒，而王女亦拒絕讓兒子做親子鑑定。

王男的家屬透露，現時王男每天都精神恍惚，很擔心他會做傻事，故每日輪流陪著他。有中國 媒體報導，王男表示，網上關於妻子的事都是事實，自己仍極度悲傷和憤怒，不想詳談該事。