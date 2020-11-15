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大貨車違規駕駛 外籍車主揮拳呵斥 中國網友叫好

中國新聞組／北京15日電
大貨車違規駕駛，使一名外籍車主車上的妻女受到驚嚇，外籍車主氣得爬上大貨車駕駛室門揮拳擊門理論。（取材自觀察者網）
大貨車違規駕駛，使一名外籍車主車上的妻女受到驚嚇，外籍車主氣得爬上大貨車駕駛室門揮拳擊門理論。（取材自觀察者網）

一段「外籍男子對大貨車司機揮拳呵斥」的視頻13日在網上流傳，引起關注，但中國網民這次卻力挺外國人，一致叫好。據廈門警方在線14日消息，海滄公安分局高度重視，於當晚找到雙方當事人進行調查核實。

觀察者網報導，經查，8日9時20分許，周某平（男，50歲，江西人）駕駛閩D牌重型自卸貨車行駛至海滄村西路，跨越雙實線違法左拐滄桐路，險些與在滄桐路直行的一小型客車發生刮擦。

駕駛小型客車的外籍男子(52歲，外企駐廈工作人員，已取得中國駕駛證），為避讓大貨車而緊急剎車、變道，使該外籍男子車上的妻女受到驚嚇。該外籍男子因憤怒隨即下車，對周某平大聲叱喝，並登上大貨車駕駛室門，在駕駛室窗外揮拳擊門，想讓駕駛員下車理論，期間周某平多次抱拳致歉。約兩分鐘後，該外籍男子被家人勸下，雙方各自駕車離開現場，均未報警。

鑑於外籍男子行為係因行車糾紛引起，未造成周某平人身及財產損失，大貨車車輛亦未受損，經民警批評教育，雙方均認識到錯誤，該外籍男子主動向周某平賠禮道歉，雙方達成諒解。關於大貨車左轉時跨越雙實線違法問題，交警部門將做進一步調查處理。

對此，網民紛紛表示，「老外這次做的真沒問題，被這種超長超告違規大貨車撞到基本上命是沒了」、「這個算客氣的了，說起中國的貨車司機真是一言難盡，又可悲又可恨」、「危及人家一家人生命擱誰都會急眼，和是不是外國人無關。這種大貨車危害極大，不能簡單批評教育，應該關幾個月」、「對特別是這種運渣土的車橫衝直撞因為它牌照被灰塵遮住闖紅燈什麼都來非常危險，希望交管部門多管管」。

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