「中國良心企業家」孫大午被抓 網友代喊冤

河北大午集團創始人孫大午日前被捕。(中新社資料照片)

素有中國 良心企業家之稱的河北大午集團創始人孫大午日前被河北警方以「尋釁滋事」理由抓捕。該事件從12日起刷屏互聯網，不少網友為他喊冤，並迅速引起法學界的關注，目前律師團隊正在組建中。

法廣網報導，孫大午此次被抓，外界懷疑和大午集團和國營保定農場的土地糾紛有關。孫大午被抓後，有網友發帖說：「他本是億萬富翁，卻過著苦行僧般生活，他本該以追逐利潤為第一要務，卻辦免費農民技校、賠錢的中學，賠多少不在乎；他深知商場官場潛規則，手中毫無政治資源可依仗，卻不肯和光同塵，梗直倔強。」

另有網友發帖說：「像孫大午這樣優秀的企業家，放在任何正常的國家，都是一筆巨大的財富，他們創造社會財富，幫助解決社會就業，他們本應該是一個正常社會裡最受尊敬的人，而在糞坑國裡，孫大午這樣優秀的企業家卻被抓了，悲哉中華！」

據本報系聯合報報導，孫大午是鄉村企業家，以承包土地養雞養豬發達，後來發展成知名企業大午集團，年收入過億元人民幣 (逾1500萬美元)，他本人也一度被稱為河北首富。

但這個首富富起來以後相當的不安分，最早是開辦免費的農民技校，專門培訓養殖戶，一度學員遍布十多個省。後來又辦起大午醫院、大午中學，正式名稱之外都有平民二字，比如平民醫院，看病全套檢查只收10元；而平民中學，學生每月只收百元生活費，因此有了「中國企業家良心」稱號。

孫大午另一個問題，是他跟一批學者走得近，包括一些被認定為「有點右」的學者，如杜潤生、姚監復、李慎之，以及雜誌「炎黃春秋」那批有名的作者和顧問。

北京 學界有人認為，這事不大像經濟案件，因「涉嫌尋釁滋事」這種罪名，通常是給異見人士專用的。中國新聞周刊報導，中國政法大學疑難證據中心主任、北京市友邦律師事務所兼職律師吳丹紅此前與孫大午有過接觸，孫大午給吳丹紅留下了「草莽英雄」的印象。「他是個理想主義者，橫衝直撞，破壞潛規則，所以也得罪了不少人」。