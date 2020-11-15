「中國良心企業家」孫大午被抓 網友代喊冤
素有中國良心企業家之稱的河北大午集團創始人孫大午日前被河北警方以「尋釁滋事」理由抓捕。該事件從12日起刷屏互聯網，不少網友為他喊冤，並迅速引起法學界的關注，目前律師團隊正在組建中。
法廣網報導，孫大午此次被抓，外界懷疑和大午集團和國營保定農場的土地糾紛有關。孫大午被抓後，有網友發帖說：「他本是億萬富翁，卻過著苦行僧般生活，他本該以追逐利潤為第一要務，卻辦免費農民技校、賠錢的中學，賠多少不在乎；他深知商場官場潛規則，手中毫無政治資源可依仗，卻不肯和光同塵，梗直倔強。」
另有網友發帖說：「像孫大午這樣優秀的企業家，放在任何正常的國家，都是一筆巨大的財富，他們創造社會財富，幫助解決社會就業，他們本應該是一個正常社會裡最受尊敬的人，而在糞坑國裡，孫大午這樣優秀的企業家卻被抓了，悲哉中華！」
據本報系聯合報報導，孫大午是鄉村企業家，以承包土地養雞養豬發達，後來發展成知名企業大午集團，年收入過億元人民幣(逾1500萬美元)，他本人也一度被稱為河北首富。
但這個首富富起來以後相當的不安分，最早是開辦免費的農民技校，專門培訓養殖戶，一度學員遍布十多個省。後來又辦起大午醫院、大午中學，正式名稱之外都有平民二字，比如平民醫院，看病全套檢查只收10元；而平民中學，學生每月只收百元生活費，因此有了「中國企業家良心」稱號。
孫大午另一個問題，是他跟一批學者走得近，包括一些被認定為「有點右」的學者，如杜潤生、姚監復、李慎之，以及雜誌「炎黃春秋」那批有名的作者和顧問。
北京學界有人認為，這事不大像經濟案件，因「涉嫌尋釁滋事」這種罪名，通常是給異見人士專用的。中國新聞周刊報導，中國政法大學疑難證據中心主任、北京市友邦律師事務所兼職律師吳丹紅此前與孫大午有過接觸，孫大午給吳丹紅留下了「草莽英雄」的印象。「他是個理想主義者，橫衝直撞，破壞潛規則，所以也得罪了不少人」。
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