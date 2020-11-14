長沙夜場女子借「佳麗貸」 還不起被迫投江、賣淫、捐卵…

「佳麗貸」成為犯罪團伙誘騙需錢孔急的夜場從業年輕女性的陷阱。（視頻截圖）

湖南長沙「夜經濟」繁榮，但繁華背後卻隱藏著許許多多犯罪團伙。警方日前破獲以文陳為首的團伙，用「低利息、無抵押、放款快」的「佳麗貸」為幌子，引誘需錢孔急的夜場從業年輕女性，一旦上鉤簽了「借款協議」借款，誘拍裸照、強迫坐檯賣淫、威迫捐卵等無惡不作。

澎湃新聞報導，20歲受害人小南哭訴，自己只借款1萬，說好一天利息200元，但因被誘拍裸照「當擔保」，一個月後還不付外加了3000元「服務費」的借款，最後竟被以4萬元的價格「賣了」。

另一個受害人小霏向文陳借款3.8萬元，借款合同金額卻高達8.5萬元。因不堪忍受文陳等人不斷的催收、騷擾，小霏開始躲著文陳。不料很快就文陳「抓」到了。文陳等人當晚就把小霏帶了去見「江總」，所謂「江總」，就是逼小霏脫光衣服「走進」湘江。文陳等人不但一邊繼續驅趕小霏，一邊還用手機 錄製視頻。絕望的小霏只能往江中走去，直至江水淹沒她的半身，小霏聲嘶力竭地哭喊求救，文陳等人才讓她返回岸邊。

自此之後，小霏被迫從事坐檯、賣淫等償還「債務」，更被帶至武漢 一家機構，在經歷數日服藥、注射針劑、體檢後，被迫上了手術台捐卵。

文某團伙通過拍裸照、虛增借款金額，強迫受害的女孩子，去做更多的犯罪活動，比如，賣淫、捐卵等等非法事件。（視頻截圖）

報導指出，「佳麗貸是『套路貸』的一個變種，相比普通的套路貸，佳麗貸犯罪隱蔽性更強，受害對象更多但流動性大，很難聯繫取證。同時，這些團伙通常沒有完整的放貸財務帳本，嫌疑人認罪態度很差，使得案件辦理難度極大。」承辦檢察官介紹。截至案發，文陳犯罪團伙共對700餘名被害女性「放貸」1100餘次，放貸金額1000餘萬元，非法獲利300餘萬元。

今年5月18日，長沙市檢察院以涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，詐騙 罪，敲詐勒索罪，組織、強迫賣淫罪，非法拘禁罪，搶劫罪，強姦罪，協助組織賣淫罪，強制猥褻婦女罪等罪名對文陳等27人提起公訴。9月14日，長沙市中級法院作出一審判決，依法判處團伙首犯文陳無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收全部財產，其餘被告人均被作出有罪判決。