我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場

逾十員工確診新冠 紐約州法院下周一起庭審轉視訊

長沙夜場女子借「佳麗貸」 還不起被迫投江、賣淫、捐卵…

中國新聞組／北京14日電
「佳麗貸」成為犯罪團伙誘騙需錢孔急的夜場從業年輕女性的陷阱。（視頻截圖）
「佳麗貸」成為犯罪團伙誘騙需錢孔急的夜場從業年輕女性的陷阱。（視頻截圖）

湖南長沙「夜經濟」繁榮，但繁華背後卻隱藏著許許多多犯罪團伙。警方日前破獲以文陳為首的團伙，用「低利息、無抵押、放款快」的「佳麗貸」為幌子，引誘需錢孔急的夜場從業年輕女性，一旦上鉤簽了「借款協議」借款，誘拍裸照、強迫坐檯賣淫、威迫捐卵等無惡不作。

澎湃新聞報導，20歲受害人小南哭訴，自己只借款1萬，說好一天利息200元，但因被誘拍裸照「當擔保」，一個月後還不付外加了3000元「服務費」的借款，最後竟被以4萬元的價格「賣了」。

另一個受害人小霏向文陳借款3.8萬元，借款合同金額卻高達8.5萬元。因不堪忍受文陳等人不斷的催收、騷擾，小霏開始躲著文陳。不料很快就文陳「抓」到了。文陳等人當晚就把小霏帶了去見「江總」，所謂「江總」，就是逼小霏脫光衣服「走進」湘江。文陳等人不但一邊繼續驅趕小霏，一邊還用手機錄製視頻。絕望的小霏只能往江中走去，直至江水淹沒她的半身，小霏聲嘶力竭地哭喊求救，文陳等人才讓她返回岸邊。

自此之後，小霏被迫從事坐檯、賣淫等償還「債務」，更被帶至武漢一家機構，在經歷數日服藥、注射針劑、體檢後，被迫上了手術台捐卵。

文某團伙通過拍裸照、虛增借款金額，強迫受害的女孩子，去做更多的犯罪活動，比如，賣...
文某團伙通過拍裸照、虛增借款金額，強迫受害的女孩子，去做更多的犯罪活動，比如，賣淫、捐卵等等非法事件。（視頻截圖）

報導指出，「佳麗貸是『套路貸』的一個變種，相比普通的套路貸，佳麗貸犯罪隱蔽性更強，受害對象更多但流動性大，很難聯繫取證。同時，這些團伙通常沒有完整的放貸財務帳本，嫌疑人認罪態度很差，使得案件辦理難度極大。」承辦檢察官介紹。截至案發，文陳犯罪團伙共對700餘名被害女性「放貸」1100餘次，放貸金額1000餘萬元，非法獲利300餘萬元。

今年5月18日，長沙市檢察院以涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，詐騙罪，敲詐勒索罪，組織、強迫賣淫罪，非法拘禁罪，搶劫罪，強姦罪，協助組織賣淫罪，強制猥褻婦女罪等罪名對文陳等27人提起公訴。9月14日，長沙市中級法院作出一審判決，依法判處團伙首犯文陳無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收全部財產，其餘被告人均被作出有罪判決。

手機 詐騙 武漢

上一則

「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人

延伸閱讀

廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

前優酷總裁楊偉東涉貪被判7年

前優酷總裁楊偉東涉貪被判7年
14號提案 幹細胞研究借款 51.6%贊成

14號提案 幹細胞研究借款 51.6%贊成
被控強迫多人賣淫 聖市華女拒不認罪

被控強迫多人賣淫 聖市華女拒不認罪

熱門新聞

中國網民擔心川普倒台，在網上發起段子要保衛「一萬卡」。（取自觀察者網）

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

2020-11-08 09:52
廣東搗毀一處賣淫窩點。（取材自「北美崔哥之江湖」）

廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

2020-11-12 12:00
武漢一名女計程車司機日前載送一位女性乘客，聽到對方要求「開快一點」，沒想到在行經隧道時，就驚覺後方女乘客「不見了」。（取材自微博）

武漢隧道驚魂…女乘客催開快點 司機回頭「後座空了」

2020-11-08 12:00
一名女子為想換取工作機會 ，竟接受假中介開出陪睡8天的要求。此為示意圖，非新聞當事者。(取材自免費圖庫PAKUTASO)

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

2020-11-13 08:00
小娟剪掉男子的生殖器並將他殺害。（取材自上海熱線）

先剪生殖器後殺人… 江蘇51歲大媽狠心復仇 網友讚烈女

2020-11-13 10:00
中國外交部發言人汪文斌。取材自中國外交部官網

遲來的祝賀！中國外交部祝賀白登當選美國總統

2020-11-13 05:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意

柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意
川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約

川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約
入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時
李連杰20歲女兒側面照曝光 竟遭酸「不如媽媽利智」

李連杰20歲女兒側面照曝光 竟遭酸「不如媽媽利智」
巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法

巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法