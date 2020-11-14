中國「成人奶媽｣暗藏春色 「直接餵奶」價格曝光

在「奶媽論壇」和一些私密QQ群裡，很多中介機構打著給嬰兒僱傭奶媽的幌子，暗地裡做著拉皮條的勾當。（網頁截圖）

近年中國出現「成人奶媽」亂象，在「奶媽論壇」和一些私密QQ群裡，很多中介機構披著「合法家政」的外衣，打著給嬰兒雇用奶媽的幌子，暗地裡向成人提供餵奶服務，不僅直接寫明「成人吃奶是直接接觸乳房吃的」，還公開「包月人民幣 5萬起（約7560美元 ）」的價碼。

來源：YouTube

網易新聞報導，其實這種處於灰色地帶的特殊行業並非最近才出現，早在多年前，就有篇關於「深圳富豪圈流行成人餵奶」的新聞引起無數網友關注。

報導指出，一些地下中介機構向成人提供母乳付費服務（母乳作為商品），引發社會各界對於所謂「成人奶媽」的倫理及法律等方面的熱議。

在「成人餵奶」圈中，喝奶愛好者（消費者）自稱「奶友」，提供哺乳的女性叫「奶媽」。奶媽論壇公告更明寫，「成人吃奶是直接接觸乳房吃的」。

據報導，論壇實行付費會員制和熟人推薦制，交易多半以網路為主，仲介會先要求消費者加入論壇繳納人民幣300元（約45.3美元）的入會費；註冊完畢後，才可以瀏覽論壇信息，不過每要一次「奶媽」的聯系方式，都需要支付一定的論壇虛擬貨幣 。

知情人士指出，論壇甚至還有會員分級，消費方式可分成單次消費1小時4小時8小時或是1天，價格落在人民幣1500-3500元（約226美元至529美元）包月則高達5萬元（約7560美元）。

除此之外，「奶友」還要支付給「奶媽論壇」平台一定的擔保費用。在「喝奶」過程中，包含開房、吃飯以及「奶媽」的交通費用也由「奶友」支付。而中介則向「奶媽」收取20%介紹費。

報導指出，某論壇管理員表示，由於論壇中的「奶媽」都是找一些剛懷孕或剛生完孩子的女性，地下仲介會透過家政服務之類的渠道，接觸到一些家庭經濟條件較差的哺乳期女性，先稱提供嬰兒餵奶服務，再以豐厚的報酬為誘餌，暗中提供成人餵奶服務，由於障眼法做得好，一時間很難被執法部門發現。