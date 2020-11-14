「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人

周立齊因為2012年偷電動車被捕時說的這句「打工是不可能打工的」，一度被譽為不打工的「精神領袖」。（視頻截圖）

廣西男子周立齊，曾因多次偷竊電動車 入獄，四年多前更憑著「這輩子都不可能打工」一詞一夕爆紅。沒想到今年4月才剛出獄的他，短短半年間竟然搖身一變，成了一間電動車企業的聯合創辦人，還出席了一場簽約儀式，引起議論。

來源：YouTube

綜合媒體報導，「打工是不可能打工的，這輩子不可能打工的，生意又不會做，就是偷這種東西，才維持得了生活。」2012年，偷電動車被捕的周立齊在鏡頭前說的那段話，至今都是網上的常見的梗，一度被譽為不打工的「精神領袖」。

2007年起，周立齊先後四次因盜竊罪入獄，2020年4月，他服刑完畢，卻受到了許多公司的圍堵，還有直播公司帶著「重金」想與他簽約，原因是他這個「不打工」和「偷電動車」的梗太火了，但周立齊只表示對過去的行為感到後悔，選擇回家務農、孝順父母。

但周立齊的故事還沒有結束。11月12日，網上曝出周立齊作為「聯合創始人」與廣西飛驢電動車科技有限公司（以前簡稱為飛驢科技）簽約合作的照片。

有網民表示，周立齊也算兌現了「不打工」的承諾，不偷車就當老闆賣車，不愧是「精神領袖」。

11月13日上午，周立齊家屬向媒體證實，周立齊確實出任了一家電動車公司的聯合創始人，但未透露關於此事的更多細節。

不過，經查證飛驢科技的股東共兩人，為覃飛（持股0.1%）和林業茂（持股99.99%），沒有周立齊，疑似是該間公司為了炒作、製造話題，才故意找周立齊合作。

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