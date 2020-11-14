虧63億！「蛋殼公寓」拖欠薪資工程款 總部聚百人討債

數百人聚集「蛋殼公寓」北京總部維權討債。（視頻截圖）

在美國上市的中國知名長租公寓公司「蛋殼公寓」傳出恐怕要倒閉，不僅積欠員工薪資長達四個月，房東收不到租金，房客想退租也聯絡不上平台。北京 總部近日有數百人聚集維權討債，現場有租戶、供應商、保潔、維修人員等，一度發生肢體衝突。

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綜合媒體報導，早在10月中旬時，關於蛋殼公寓倒閉破產 的傳聞就已在網上發酵。消息指，杭州蛋殼公寓的財務主管跑路，公司破產倒閉。此外，更有報導稱，蛋殼公寓北京辦公室被多人上門討債，有被拖欠合作款的合作商、被拖欠工資的裝修隊工人等。

他們稱蛋殼公寓在上海、南京、武漢、杭州等多個城市拖欠款項，拖欠時間約一年，金額從幾十萬元至1000萬元人民幣 不等。蛋殼公寓在當時的回應則稱是部分合作方因存在商業糾紛而採取過激行為，並且散布不實言論，強調公司經營活動一切正常。

不過，「天眼查」網站發現，蛋殼公寓關聯公司紫梧桐（北京）資產管理有限公司，在11月4日被新增被執行人資料，執行標的約為519.1萬元人民幣，顯示其資金鏈已出現問題。

報導分析指，蛋殼公寓的財報顯示其虧損不斷加劇，累計已達63億元。