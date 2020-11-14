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買下上海6別墅 20年後成別人家 想入住得先提告

中國新聞組／北京14日電
秦先生上世紀90年代在上海購買的別墅。（取材自澎湃新聞）
秦先生上世紀90年代在上海購買的別墅。（取材自澎湃新聞）

浙江人秦先生上世紀90年代在上海花了276萬元(人民幣，以下同)買下6套別墅，全款付清了，其中兩套他轉賣給了員工，也辦理了過戶，還有四套房子沒來得及辦理過戶，他就因為生意的原因匆匆離開了上海。澎湃新聞報導，20年後，當他回到上海準備入住別墅的時候，竟發現房地產開發公司私自將四棟別墅轉賣，已經住了其他人。

來源：YouTube

據報導，2013年，秦先生提告房地產公司要求對方賠償損失。1993年一平方米3000元左右的房子在20年後已經增長了六、七倍，按照2013年的市值，應該是每平方米1萬6000到2萬1000元上下。法院一審最終認定房地產公司敗訴，賠付秦先生餘下四套別墅的金額共計1220萬。

房地產公司不服一審判決，上訴到中級人民法院。誰知，二審判決和一審判決有著天壤之別。他們認為，秦先生有相當大的錯誤，根據二審判決，秦先生只能拿到150多萬的房款，和一審在金額上相差1000萬左右。

報導指出，二審判決之後，秦先生申請抗訴。檢察機關認為，二審法院的判決完全忽略了房地產公司的過錯。

除此之外，法院的判決書中判決理由和判決結果自相矛盾，違背了實體公平。上海市人民檢察院第二分院對這起案件，進行了抗訴。抗訴之後，由上海市高級人民法院再審。

再審過程中，法院完全採納了檢察機關的抗訴意見，撤銷了生效判決，恢復了一審的判決處理方式。

秦先生20年後回到他當年在上海購買的別墅並要入住時，竟發現房地產開發公司私自將四...
秦先生20年後回到他當年在上海購買的別墅並要入住時，竟發現房地產開發公司私自將四棟別墅轉賣，已經住了其他人。（取材自澎湃新聞）

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