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扳倒官二代…揚州「前任復仇女」也坐牢

中國新聞組╱北京14日電
王燕茹。（取材自微博）
王燕茹。（取材自微博）

江蘇揚州運河邊，73歲的王元鳳獨自生活在客棧中。王元鳳已400多天沒見到女兒王燕茹。2017年，王燕茹與前男友黃宇互舉報對方信用卡套現，王也舉報前男友當官的父親貪污，兩年內將兩人先後送入高牆。但王在扳倒兩人後，自己也入獄。

來源：YouTube

封面新聞報導，王燕茹提訟時，黃宇時任揚州市公共資源交易中心政府採購科科長，黃道龍時任揚州市原國資委主任。

被稱為「前任復仇者」的王燕茹說自己因為「失去了愛而變得強大」。在成為「仇家」之前，王黃兩人曾交往七年，原定2017年7月結婚，但一次意外的發現改變一切。2017年7月8日晚，黃與王肢體衝突，後者報警，警方認定黃毆打王證據不足。雙方後來互提告，王在派出所做筆錄時發現黃已於當年2月結婚，感覺受騙的王燕茹決定向紀檢部門舉報黃宇父子。

王燕茹向紀委提交的舉報黃宇父子部分財產清單中，包括十套房產、豪車和玉石、書畫、古玩等物品。「這十套房子，包括一套別墅，他（黃宇）都帶我去過」。王燕茹表示原本只想舉報黃宇，但由於黃道龍將房產轉移到黃宇名下，她要舉報黃宇幫助其父轉移資產，就必須將父子兩人一起舉報。

2019年5月28日，揚州市中院以受賄罪判處黃道龍有期徒刑九年六個月，並處罰金150萬元；以貪污罪判處有期徒刑3年，並處罰金20萬元。決定執行有期徒刑十年六個月，並處罰金170萬元。

法院判決後，王燕茹仍繼續舉報，「我希望黃家所有資產能夠徹底充公」。王燕茹從銀行辭職，在北京租房，期間曾一度患上抑鬱症並試圖自殺。

去年中黃宇被指用申領的兩台POS機在無真實交易的情況下，刷卡套現人民幣1776萬餘元，隨後被以非法經營罪判處有期徒刑兩年。

但在黃宇被宣判後不到十天，王燕茹也被警方同樣以非法經營罪從北京帶回揚州，並獲刑三年。如今，王燕茹的微博帳號由父親接管繼續運營。他在微博中表示，要「完成小女未完成的使命」，繼續向有關部門舉報黃宇父子。

王燕茹家。（取材自封面新聞）
王燕茹家。（取材自封面新聞）
王燕茹的父親王元鳳。（取材自封面新聞）
王燕茹的父親王元鳳。（取材自封面新聞）

北京 微博 人民幣

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