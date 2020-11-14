內蒙撿野鳥蛋1910枚 男子被判自然保護區澆水30天

嫌犯李某盜採的鳥蛋。（取材自上游新聞／內蒙古海拉爾鐵路公安處供圖）

內蒙古海拉爾鐵路公安 處12日公布一起案件。去年6月，民警對車站行李房例行開展安全檢查時，查獲1700餘枚野生候鳥「骨頂雞」的種蛋。據嫌犯李某交代，其從2019年5月開始在自然保護區撿拾野生禽類種蛋80餘公斤，並在網上銷售。今年2月，李某因涉嫌非法狩獵罪，被判處有期徒刑一年六個月、緩刑兩年的刑罰。本月3日，檢方提起民事公益訴訟，要求他在西山自然保護區2年內義務澆水30天。

上游新聞報導，內蒙古海拉爾鐵路公安處13日表示，呼倫貝爾市檢察院3日對李某提起民事公益訴訟，要求其在西山自然保護區2年內義務澆水30天進行勞務代償，同時在網上發布賠償道歉聲明。

據報導，據海拉爾鐵路公安處民警表示，2019年6月4日，海拉爾站派出所民警對車站行李房例行開展安全檢查時，有15箱品名為雞蛋 、發往鄭州的貨件。經專業人員鑑定，初步認定這15箱「雞蛋」是國家「三有」保護動物、野生候鳥「骨頂雞」的種蛋，數量多達1700餘枚。警方最終將嫌犯李某抓獲。

鄂溫克族自治旗人民檢察院指控被告人李某犯非法狩獵罪，經審理查明，李某於2019年5月17日至2019年6月3日間，在陳巴爾虎旗呼和諾爾湖東北側多次撿拾野生鳥卵共計1910枚，包含骨頂雞卵、草鷺卵、紅頭潛鴨卵，均是國家保護的有益的或者有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物鳥卵，價值27萬6850元人民幣 (約4.1萬美元)。

2020年2月，李某因涉嫌非法狩獵罪，被內蒙古自治區鄂溫克族自治旗人民法院判處有期徒刑一年零六個月緩刑兩年的刑罰。

李某表示，對撿拾野生鳥蛋的行為非常後悔，願意向社會賠禮道歉。